पाक में बैन हुई ‘मुल्क’, डायरेक्टर ने पाकिस्तानियों को दी ये नसीहत

ऋषि कपूर और तापसी पन्नू स्टारर सोशल ड्रामा फिल्म मुल्क आज रिलीज़ हो चुकी है। ट्रेलर के रिलीज़ होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई थी। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया कि उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से राजनीतिक कटाक्ष करने की कोशिश की है, वहीं अनुभव ने लगातार इस बात को कहा है कि ये फिल्म एक सामाजिक फिल्म है। गौरतलब है कि इन विवादों के बीच पाकिस्तान ने इस फिल्म को अपने देश में रिलीज़ होने पर बैन लगा दिया है।

अनुभव सिन्हा को जब ये खबर पता चली तो उन्होंने पाकिस्तान की जनता के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने अपने इस लेटर को ट्वीटर पर शेयर किया है। इस पत्र के मुख्य अंश कुछ इस प्रकार हैं – डियर पाकिस्तान के लोगों, भारत में कुछ लोगों ने इस फिल्म को प्रो मुस्लिम फिल्म समझा, वही पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस फिल्म को मुस्लिमों को स्टीरियोटाइप करती एक फिल्म समझा। लेकिन असल बात ये है कि ये फिल्म प्यार के बारे में है। ये फिल्म न ही प्रो मुस्लिम या प्रो पाकिस्तान है और न ही ये एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान है। ये फिल्म प्यार के बारे में है जो हम सभी को एक दूसरे से करना चाहिए। ये आपके देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में है, ये हमारे देश में मौजूद अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बारे में हैं। हम सभी को अपनी आसपास की कम्युनिटी के साथ मिल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है – आखिर ऐसा क्यों है कि आप एक ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहते हैं जो शांति और सद्भाव की बात करती है? मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आप लोग इस फिल्म को देख ही लेंगे

प्लीज आप लोग इस फिल्म को देखना और मुझे अपनी राय देना कि आखिर क्यों आपके देश के सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया ? यूं तो हमारी डिजिटल टीम पाइरेसी की रोकथाम के लिए काम कर रही है लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस फिल्म को लीगल तौर पर जरूर देखिए और अगर वो संभव न हो तो अनाधिकारिक तौर पर देखिए लेकिन हमारी फिल्म देखना ज़रूर।

A letter to Pakistan. Sorry a question really!!! #MULK in Theaters tomorrow. pic.twitter.com/Ak1MogByWK

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) August 2, 2018