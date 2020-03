बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की तापसी पन्नू स्टारर फिल्म थप्पड़ हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स से तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन ये फिल्म जनता फैंस को थियेटर्स तक खींचने में असफल रही। थप्पड़ के टिकट खिड़की पर निराशजनक प्रदर्शन से अनुभव बौखला गए हैं और इस फिल्म की आलोचना करने वालों को सोशल मीडिया पर पर लताड़ते हुए अपशब्द लिखे हैं। अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम लिख नहीं सकते हैं। जिसके बाद उनका ये ट्वीट डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी इस पर ट्वीट कर दिया।

अनुभव यहीं नहीं रुके उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट कर फिल्म के आलोचकों के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया। जिसके बाद रिऐक्शन देते हुए मशहूर पत्रकार स्मिता शर्मा ने लिखा, ‘वह बेहतरीन फिल्में बनाते हैं और बॉलीवुड के अन्य लोगों से अलग स्टैंड लेते हैं। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करती हूं लेकिन मैं गालीगलौज की फैन नहीं हूं ना ही मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूं।’ अनुभव के इन ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी उनकी इस हरकत की जमकर आलोचना की। वहीं स्मिता के इस ट्वीट के बाद अनुभव सिन्हा ने तुरंत माफी मांग ली। उन्होंने सभी महिलाओं और अपने फैंस से सोशल मीडिया पर अपने शब्दों के लिए माफी मांगी।

My apologies for my language ladies. Sincerely. It is the love of those 150 people who made Thappad for the film that was being disrespected that shot me off. Apologies to all women and elders and younger ones on my timeline. SORRY!!! https://t.co/CgPXaEmT6W

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 7, 2020