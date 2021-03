फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते नजर आ जाते हैं। अपने ट्विट्स को लेकर वह सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं, जिसके जरिए उन्होंने राजनीति और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, “आइए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि दुनियाभर में अब चुनाव ‘जनता’ के बारे में नहीं है। बल्कि यह आईपीएल की तरह, खिलाड़ियों की नीलामी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं, टीम एंथम, पिच विश्लेषण, रणनीति और कुछ मैच फिक्सिंग की तरह हो गया है।”

इस ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने आगे लिखा, “ये मेरी व्यक्तिगत और विनम्र राय है। अस्वीकृति के लिए आपका स्वागत है।” इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने राजनीति पर तंज कसते हुए कहा है, “राजनीति अब मनोरंजन के बारे में है और मनोरंजन अब राजनीति के बारे में।

अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उनके ट्वीट पर सहमति जता रहा है, तो कुछ लोग अनुभव सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं।

Let’s accept elections worldwide are not about ‘people’ any more. They, like IPL, are about the auction of players, fancy dress competitions, team anthems, pitch analysis, strategies and may be some match fixing too. Ya… personal, humble opinion. Open to rejection.

