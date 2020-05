कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शनिवार मजदूरों से मिलने को लेकर बीजेपी सरकार के कई मंत्री ने निशाना साधा। केंंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां इसे ड्रामा करार दिया वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात को महज फोटो सेशन बताया था।

अब बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों पर तंज कसा है और कहा कुछ मंत्री सिर्फ दूरदर्शन देखने में व्यस्त है। अनुभव सिन्हा ने लिखा, अगर राहुल गांधी को उनके( मजदूरों) के घर पैदल जाना चाहिए तो हमारे कुछ मंत्रियों को क्यों नहीं जाना चाहिए जो सिर्फ दूरदर्शन देखने में व्यस्त है?? फिल्ममेकर का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा। वहीं कई यूजर्स इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, दरअसल कुछ लोग मोदी के ड्रामे के आदी हैं और वे चाहते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा ही करें। राहुल गांधी ने उनकी सोच से ज्यादा ही किया। और उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करके घर भेजा। एक यूजर ने लिखा, मंत्रियों को मनोरंजन चाहिए सर। जो केवल एसी के कमरे में टीवी के सामने ही हो सकता है। इन प्रवासियों की आंखों में देखने और मदद करने के लिए बहुत सारी इच्छाशक्ति चाहिए।

If Rahul Gandhi should actually walk ‘em to their homes then why shouldn’t some of our Ministers too who are only busy watching DD????

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) May 17, 2020