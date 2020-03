Anubhav Sinha: थप्पड़ फिल्म के डायरेक्टर इन दिनों अपने ट्वीट्स के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस बार बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हिंदू महासभा के कार्यक्रम पर निशाना साधा है। अनुभव सिन्हा का कहना है कि ‘दुनिया हमें सपेरों का देश कहती थी, वो सोच बदली और अब लोग गौमूत्र पीने चले हैं।’

अनुभव ने हिंदू महासभा के कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा- अब ये गौ मूत्र पिएंगे। एक वक्त था जब दुनिया हमें सपेरा समझती समझती थी। तब हमने इंजीनियर और डॉक्टर बन कर इस भ्रम को तोड़ा। अब हम सपेरों वाली उस सेंचुरी को पीछे छोड़ेंगे।’ दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्डा ने एक ट्वीट किया था। ऋचा के ट्वीट में हिंदू महासभा के कार्यक्रम का पोस्टर नजर आ रहा है।

इस पोस्टर को शेयर करते हुए ऋचा ने लिखा- क्या हम इस तरह की चीजें अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर सब ये सोचना छोड़ दें कोरोना वायरस (CoronaVirus) और COVID19 INDIA में कैसे निपटा जाए और सब गायों के पीछे भागने लगेंगे उनका मूत्र पीने के लिए।’

They will get Pissed Drunk. There as a time when the whole world thought of us as snake charmers. Then we broke through with our Engineers and Doctors and what not. This time we are headed a century in time behind the snake charmers. https://t.co/3mwEOv76lD

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 13, 2020