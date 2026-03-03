फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वह देश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। यहां तक कि उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान को भी देश से जुड़े मामलों पर न बोलने के लिए काफी बुरा-भला कहा था। फिर एक समय के बाद वह एक्स हैंडल से लगभग गायब हो गए थे। अब, फिल्ममेकर ने इस बदलाव पर बात की है।

जूम के साथ बात करते हुए अनुभव ने कहा, “हिम्मत के लिए कोई फिल्टर नहीं होता। मैं इन स्टार्स को पर्सनली जानता था और वे सुपरस्टार थे, इसलिए कोई झिझक नहीं थी। समझदारी भरी हिम्मत जैसा कुछ नहीं होता। मैं चीजों की हालत और उसमें हमारे रोल को लेकर गुस्से में था।” उन्होंने आगे कहा कि वह पीछे हट गए क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद बेतुका बन गया था।”

क्यों एक्स हैंडल पर एक्टिव नहीं अनुभव

यह बताते हुए कि उन्होंने ट्वीट करना क्यों बंद कर दिया अनुभव सिन्हा ने कहा, “एक पॉइंट के बाद ट्विटर ऐसा हो गया कि आपको पता ही नहीं चलता था कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं या कंप्यूटर से। यह बेकार हो गया। मैं अब अपनी जिंदगी में ज्यादा शांत इंसान बन गया हूं। जब तक मैं किसी बहस का नतीजा नहीं देख लेता, मैं उसमें नहीं पड़ता। एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।”

उन्होंने माना कि उनके बेबाक स्वभाव ने भी उन्हें इसके असर पर सोचने पर मजबूर किया। फिल्ममेकर ने कहा, “बहुत से लोगों ने कहा और मुझे भी लगा कि मेरी इस हिम्मत की वजह से मैं अपनी ऑडियंस खो सकता हूं। एक्स एक बड़ा मार्केटिंग टूल बन गया है। मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन उम्र के साथ मैं शांत हो गया हूं। मैं अब बहस में नहीं पड़ता।”

जब अनुभव सिन्हा ने साधा था निशाना

बता दें कि साल 2019 में अपनी फिल्म ‘आर्टिकल 15’ की रिलीज के आसपास अनुभव सिन्हा ने सिटिजनशिप (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 (CAA) जैसे जरूरी नेशनल मुद्दों पर सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठाया था।

उस समय उन्होंने कहा था, “ये तीनों एक्टर और उनकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल पर हैं। उनका एक शब्द लाखों लोगों पर असर डाल सकता है। मैं समझता हूं कि वे शायद अपनी बात क्यों नहीं कह पाते। मैं उन पर गुस्सा नहीं हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें मुझसे या दूसरों से सहमत होना चाहिए। उनकी राय हमारी राय के उलट भी हो सकती है।”

