फिल्ममेकर ने पूछा- उलझन में हूं, अर्णब के खिलाफ कानूनी आरोप क्या हैं?, मिले ऐसे जवाब

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) अक्सर अपने ट्वीट्स की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले अनुभव सिन्हा एक बार अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) पर किए ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। अनुभव सिन्हा ने ट्विटर पर लोगों से पूछा है कि अर्णब गोस्वामी पर कौन से कानूनी आरोप लगे हैं। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया, अर्णब के खिलाफ कानूनी आरोप क्या हैं? सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का या फिर सांप्रदायिक नफरत भड़काने को लेकर?

फिल्ममेकर के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। एक यूजर ने लिखा, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर आपियंस। इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा, बैड एक्टिंग के लिए चार्ज लगा है। वहीं एक ने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सोनिया गाँधी के बारे में क्या कहा लेकिन उसने नफरत फैलाई है। एक अन्य ने लिखा, आप कन्फ़्यूज़्ड ही रहिये। पहले आप अपनी भूमिका तय कर लीजिए कि आप सच के साथ हो या झूठ के साथ!।

गौरतलब है कि इससे पहले अर्णब गोस्वामी पर हुए हमले पर तंज़ कसते हुए अनुभव ने दो ट्वीट किए थे। अपने पहले ट्वीट में फिल्ममेकर ने कहा था, “अब आपको पता चला कि फुलप्रूफ प्लॉट लिखना कितना मुश्किल है ??? और आप हमेशा बॉलीवुड को दोष देते रहते हैं।” अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इस तरह की कहानी पर कभी फ़िल्म तो बनेगी नहीं हां लिखने वाले की नौकरी ज़रूर चली जाएगी।

Sorry I’m confused. What are the legal charges against Arnab. Loose talk against Sonia Gandhi??? Or inciting communal hatred????

