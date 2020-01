अनु मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला महिला आयोग ने किया बंद, नहीं मिले प्रमाण

Anu Malik, Me Too: बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अनु मलिक पर मीटू मूवमेंट के दौरान सेक्शुअल हैरासमेंट करने के आरोप लगे थे। एक के बाद एक कई चेहरे अनु मलिक के ऊपर गंभीर लगाते दिखे। लेकिन अब महिला आयोग (National Commission of Women ) ने अनु मलिक के खिलाफ चल रहे हैरासमेंट के केस को बंद कर दिया है। इसकी वजह है कि अनु मलिक के खिलाफ सबूत नहीं मिले जिस वजह से महिला आयोग को ये कदम उठाना पड़ा।

मुंबई मिरर के अनुसार- अनु मलिक का केस बंद कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि उनके खिलाफ कोई सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक- चेयर पर्सन रेखा शर्मा ने कहा- ये केस फिर से ओपन हो सकता है अगर उनके खिलाफ सबूत लेकर महिलाएं आगे आती हैं तों। पिछले दो सालों से अनु मलिक इस कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं।

मीटू मूवमेंट के भारत में आने के बाद अनु मलिक पर भी इल्जामों की झड़ी लग गई थी। इस बीच अनु सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइलड को होस्ट कर रहे थे। शो के सीजन 10 से उन्हें बाहर भी कर दिया गया था। क्योंकि शो के मेकर्स पर प्रेशर था कि अनु मलिक को इस शो में प्रमुख औधा न दिया जाए।

हालांकि बाद में सीजन 11 में भी अनु मलिक ने वापसी की। एक बार फिर से अनु मलिक के इंडियन आइडल के नए सीजन को जॉइन करने को लेकर बवाल किया गया और सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया।

इसके बाद उन्होंने शो से खुद ही स्टेप डाउन कर लिया। अनु मलिक ने रीजन बताते हुए कहा कि वह अपनी वजह से खुद शो से बाहर जा रहे हैं और वह वापसी करेंगे। अनुमलिक ने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें निकाला नहीं गया है वह खुद कुछ समय के लिए शो से अलग हुए हैं।

