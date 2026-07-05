बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी की बेटी अंशुला कपूर की जिंदगी का नया पड़ाव शुरू होने वाला है। 6 जुलाई को अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। उनकी शादी की रस्में शुरू हो चुकीं हैं। उनके मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर अपनी मेहंदी के फोटोज को साझा किया है। इन तस्वीरों में उनके साथ बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जाहन्वी कपूर, खुशी कपूर समेत इंडस्ट्री के कई लोग नजर आए।

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अंशुला कपूर की शादी की रस्में पूरे उत्साह के साथ जारी हैं। अंशुला कपूर ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह मेहंदी समारोह के लिए ऐसी ड्रेस पहनना चाहती थीं, जो उस परिवार की परंपराओं और विरासत को सम्मान दे, जिसका वह हिस्सा बनने जा रही हैं। उन्होंने लिखा कि उनका खूबसूरत नीला लहंगा पटोला कला से प्रेरित है, जिसमें डिजाइनर का खास मिरर वर्क भी शामिल किया गया है। अंशुला के अनुसार, ये दोनों शिल्प गुजरात की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत का अहम हिस्सा हैं।

अंशुला कपूर ने अपने हाथों पर काफी मिनिमिलिस्ट मेहंदी लगवाई। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और रोहन ठक्कर के साथ उन्होंने प्यारे तरीके से पोज भी दिए। ये फंक्शन उनके लिए जाहन्वी और खुशी ने प्लान किया था। उस बात को अंशुला ने अपने पोस्ट में साझा किया।

उनकी बहनें जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने पूरी मेहंदी सेरेमनी को उनके लिए सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था। उन्होंने लिखा कि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, लेकिन बहनों ने क्या खास तैयारी की है, इसकी उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अंशुला ने कहा कि अपने परिवार और करीबियों के प्यार के बीच उस खूबसूरत पल को जीना उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा।

अंशुला कपूर की मेहंदी सेरेमनी में पूरे परिवार के अलावा शबाना आजमी, वरुण धवन और उनके ससुराल के लोग नजर आए। इस फंक्शन के काफी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। उनकी मेहंदी सेरेमनी के इनसाइड तस्वीरों में उन्हें इंजॉय करते, नाचते गाते देखा जा सकता है।