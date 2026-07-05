अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। रोहन ठक्कर के साथ वो सात फेरे लेंगी। उससे पहले अंशुला की चूड़ा सेरेमनी की शानदार तस्वीरें सामने आईं। मेहंदी सेरेमनी के बाद उनकी चूड़ा सेरेमनी हुई जिसमें अंशुला कपूर काफी खुश दिखाई दीं। अर्जुन कपूर के साथ उनकी एक इमोशनल फोटो दिखी जिसमें अंशुला कपूर रोती हुई नजर आई।

इन तस्वीरों को अंशुला ने ही अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया। चूड़ा रस्म के बाद अंशुला कपूर ने परंपरा के मुताबिक, कलीरे झटकाने की रस्म भी निभाई। इस दौरान परिवार के अविवाहित सदस्य खुशी कपूर, शनाया कपूर और ओरी भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ इस खास रस्म का हिस्सा बने। अर्जुन कपूर ने यहां बड़ा भाई होने की सारी रस्में निभाई। अंशुला की बहन जान्हवी कपूर भी इस रस्म में बढ़-चढ़कर शामिल हुईं।

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वहीं, कलीरे झटकाने की रस्म के दौरान उसके कुछ टुकड़े अर्जुन कपूर और शनाया कपूर पर गिरे। ऐसा मानते है कि जिस अविवाहित इंसान पर कलीरे के टुकड़े गिरते हैं, उसकी शादी अगली होने की संभावना मानी जाती है।

बात करें अंशुला कपूर के लुक की, तो उन्होंने अपने चूड़ा सेरेमनी में पेस्टल ग्रीन रंग का सूट पहना हुआ हैं। हल्के मेकअप, बालों की चोटी, हाथ में कलीरे पहने अंशुला कपूर बेहद सुंदर नजर आईं। इन फोटोज में उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। जाहन्वी कपूर और खुशी कपूर भी यहां काफी सुंदर लुक में नजर आईं।

अंशुला कपूर ने भी अपनी चूड़ा रस्म में काफी इंजॉय किया, साथ ही उनके मिक्स्ड इमोशन यहां देखने मिले। एक तरफ शादी की खुशी और दूसरी तरफ सबसे दूर होने का दुख भी उनके चेहरे पर दिखाई दिया।

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इससे पहले अंशुला की मेहंदी की तस्वीरें देखने मिली थी जिसे उनकी बहनें जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने उनके लिए सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था। इस बात की खबर भी अंशुला ने ही दी थी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, लेकिन बहनों ने क्या खास तैयारी की है, इसकी उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अंशुला ने कहा कि अपने परिवार और करीबियों के प्यार के बीच उस खूबसूरत पल को जीना उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा।

अंशुला कपूर की मेहंदी सेरेमनी में पूरे परिवार के अलावा शबाना आजमी, वरुण धवन और उनके ससुराल के लोग नजर आए। इस फंक्शन के काफी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। उनकी मेहंदी सेरेमनी के इनसाइड तस्वीरों में उन्हें इंजॉय करते, नाचते गाते देखा जा सकता है।