अभिनेता अन्नू कपूर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर कई फिल्मी सितारों के बारे में अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। अब हाल ही में एक्टर ने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर एक बयान दिया है, जो सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल, अन्नू कपूर ने बताया कि उन्होंने इन तीनों की कोई फिल्म नहीं देखी। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि अगर ये तीनों उनके सामने आ जाएं, तो वह उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे।

न शक्ल से जनता हूं न पर्सनली: अन्नू कपूर

भानु पाठक के साथ बातचीत के दौरान अन्नू कपूर ने कहा, “न शक्ल से जानता हूं, न पर्सनली जानता हूं। वो मेरे सामने आ जाएं तो मुझे पता भी नहीं है। वो कौन हैं मुझे मालूम नहीं हैं।” फिर एक्टर ने आगे कहा, “रणबीर तो ऋषि कपूर का लड़का है न, इसीलिए मैं जानता हूं। और बाकी… मैंने उनका काम कभी देखा नहीं है। तो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, मुझे क्या पता कि क्या बात करते हैं।”

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सोशल मीडिया पर भड़के लोग

ये बात सुनने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए। एक शख्स ने लिखा, “पर चाचा आप कौन हो, ये तो बताओ।” एक अन्य ने लिखा कि कुछ तो शर्म कर लो।

नसीरुद्दीन शाह को लेकर कही ये बात

जैसे-जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा तो होस्ट ने पूछा कि ऐसे ही एक बार नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा था कि शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे नहीं पसंद। मैं पुष्पा नहीं देख पाया, मैं आरआरआर नहीं देख पाया। मुझे फेक मैस्कुलेनिटी पसंद नहीं आती। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा जाना डिर्व नहीं करता था।

इसके जवाब में अन्नू कपूर ने कहा, “जिनके बारे में वो बोल रहे हैं… जनता ने तो उनको सुपरस्टार बनाया है। वो इन सक्सेसफुल स्टार के बारे में ही क्यों बोलते हैं? जब भी बोलते हो, सिर्फ नेगेटिव बोलते हो। इस देश में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें ‘इंपॉर्टेंट’ भी कहते हैं, कहते हैं कि तुम एक इंपॉर्टेंट एक्टर हो। लेकिन उनके नजरिए से कुछ भी सच नहीं होता।”

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