अभिनेता अन्नू कपूर पिछले तीन साल से कहते आ रहे हैं कि वह फिल्ममेकर नितेश तिवारी को नहीं जानते। उनका यह भी कहना है कि वह फिल्में नहीं देखते और उन्हें नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि, जब भी उनसे इस फिल्म पर सवाल पूछा जाता है, वह अपनी राय जरूर रखते हैं। इस बार अन्नू कपूर ने फिल्म में साई पल्लवी को माता सीता के रोल में चुने जाने पर सवाल उठाए हैं।

हाल ही में जूम को दिए इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने कहा, “कुछ और बनाइए। उसका क्या हुआ? क्या फिल्म रिलीज हो गई?” इसके बाद उन्होंने कहा कि वे जो भी बनाएंगे, वह तकनीकी रूप से रामानंद सागर की ‘रामायण’ का बड़ा और आधुनिक वर्जन ही होगा।

अन्नू कपूर ने कहा, “अब उसमें क्या बना लोगे? ज्यादा से ज्यादा रामानंद सागर की रामायण को टेक्नोलॉजी की मदद से शूं शां…फूं फां..और शोशेबाजी कर देंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपने सीता के रोल के लिए किसे चुना है। माता सीता की पूजा एक मां के तौर पर की जाती है, इस देश में लोग भगवान राम को भगवान नारायण का अवतार मानकर पूजते हैं। कास्टिंग काफी सवालों के घेरे में है, फिल्म को रिलीज होने दीजिए।”

बातचीत के दौरान अन्नू कपूर ने एक बार फिर कहा कि वह नितेश तिवारी को नहीं जानते। उन्होंने कहा, “मैं तो यह भी नहीं जानता कि नितेश तिवारी कौन हैं। वह क्या करते हैं? मैं फिल्में नहीं देखता और मुझे नहीं लगता कि फिल्में न देखकर मैंने कुछ खोया है। उन्हें फिल्म बनाने दीजिए।”

यह भी पढ़ें: ‘शाहरुख आखिरी सुपरस्टार नहीं’, अन्नू कपूर ने SRK के दावे पर जताई असहमति, बोले- सुपरस्टार आते-जाते रहते हैं

यह पहली बार नहीं है जब अन्नू कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को लेकर अनजान होने का दावा किया हो। साल 2022 में जब उनसे आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के विवाद पर सवाल किया गया था, तब उन्होंने कहा था, “आमिर खान कौन हैं? मुझे नहीं पता।”

इसके बाद 2024 में, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा था, “वह कौन हैं? क्या वह खूबसूरत हैं?” इस बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

2023 से कर रहे हैं ‘रामायण’ की आलोचना

अन्नू कपूर फिल्म ‘रामायण’ की घोषणा के समय से ही इसकी आलोचना करते रहे हैं। 2023 में आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था, “नितेश तिवारी कौन हैं? उनकी पहचान क्या है? अगर कोई हिंदू धर्म का अपमान करेगा तो उसे लोग जूतों से मारेंगे। किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। समाज अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि धर्म पर इस तरह की व्याख्या की जाए।”

बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला है। ये फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जा रही है।