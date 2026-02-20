मुंबई की चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं होता। यहां हर रोज हजारों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन मुकाम तक कुछ ही पहुंच पाते हैं। उन्हीं चुनिंदा नामों में एक नाम है अन्नू कपूर, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कभी परिवार की आर्थिक तंगी के कारण चाय बेचना, लॉटरी टिकट और चूरन तक बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। संघर्षों की भट्ठी में तपकर ही उनकी प्रतिभा सोने की तरह निखरी।

गरीबी में बीता बचपन

अन्नू कपूर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता पारसी थिएटर से जुड़े थे, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। घर की जिम्मेदारियों ने कम उम्र में ही उन्हें समझा दिया कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली। परिवार की मदद के लिए उन्होंने छोटे-छोटे काम किए, कभी चाय बेची, कभी लॉटरी टिकट तो कभी चूरन। हालांकि, इन संघर्षों ने उनके भीतर के कलाकार को दबाया नहीं, बल्कि और मजबूत किया। उन्हें मंच से लगाव था। अभिनय उनके खून में था, और यही जुनून उन्हें थिएटर की दुनिया में ले गया।

थिएटर से फिल्मों तक का सफर

थिएटर ने अन्नू कपूर को पहचान दी। उनकी आवाज़, संवाद अदायगी और अलग अंदाज़ ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया। धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाए। शुरुआती दौर आसान नहीं था-छोटे रोल, सीमित मौके और लगातार खुद को साबित करने की चुनौती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर किरदार में जान डालने की उनकी क्षमता ने इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। चाहे कॉमेडी हो, गंभीर भूमिका या चरित्र अभिनय, हर रूप में वे फिट बैठे।

‘विक्की डोनर’ से मिली नई पहचान

साल 2012 में आई फिल्म ‘विक्की डोनर’ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने डॉ. चड्ढा का किरदार निभाया, जो स्पर्म डोनेशन जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित कहानी का अहम हिस्सा था। उनकी परफॉर्मेंस को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष की आधिकारिक पहचान थी।

कभी नहीं किया गरीबी का बखान

अन्नू कपूर की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने संघर्षों को कभी प्रचार का हथियार नहीं बनाया। कई इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि गरीबी कोई उपलब्धि नहीं होती, बल्कि एक परिस्थिति होती है जिससे बाहर निकलना ही असली जीत है। उन्होंने अपने कठिन दिनों का जिक्र प्रेरणा के तौर पर किया, सहानुभूति पाने के लिए नहीं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।

अन्नू कपूर सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि बेहतरीन एंकर, सिंगर और रेडियो होस्ट भी हैं। उनका शो ‘सुहाना सफर’ रेडियो पर काफी लोकप्रिय रहा। टीवी, फिल्मों और मंच हर जगह उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में जो गहराई है, वही उनके अभिनय में भी दिखाई देती है। वे उन कलाकारों में से हैं जो किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, जीते हैं।