नेशनल फिल्म पुरस्कारों का एलान: अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया ‘दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड’

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कमेटी के चेयरमैन शेखर कपूर ने शुक्रवार को 65 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को ‘दादा साहेब फाल्के’ पुरस्कार देने का एलान किया गया है। ‘दादा साहेब फाल्के’ पुरस्कार फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1968 में ‘मन का मीत’ फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘रिस्क’ में उन्हें आखिरी बार बड़े परदे पर देखा गया था। बीते साल 27 अप्रैल को कैंसर के कारण विनोद खन्ना का 71 साल की उम्र में निधन हो गया था।

विनोद खन्ना ने अमर ‘अमर अकबर एंथोनी’, ‘अचानक’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘हेरा फेरी’, ‘मेरे अपने’, ‘चांदनी’ और ‘मुक्कदर का सिकंदर’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। इसके अलावा ‘न्यूटन’ फिल्म के एक्टर पंकज त्रिपाठी को फिल्म ‘न्यूटन’ के लिए भी स्पेशल मेंशन अवॉर्ड दिया गया है। वहीं, फिल्म ‘एबेतु रमका’ को बेस्ट कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेहद कम बजट से बनी फिल्म ‘न्यूटन’ अब तक कई पुरस्कार जीत चुकी है। फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव ने एक चुनाव आयोग अधिकारी का किरदार निभाया था।

Dada Saheb Phalke Award has been conferred to veteran actor Vinod Khanna #NationalFilmAwards pic.twitter.com/xC9SsLFDpZ

Special mention award for actor Pankaj Tripathi for the movie Newton: Shekhar Kapur, chairman of the central panel of the 65th National Film Awards, in Delhi pic.twitter.com/V6ichCvaBk

