Padmaavat (Padmavati) Movie Review LIVE: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की ‘पद्मावत’ गुरुवार को रिलीज हो गई और उन्हें इस फिल्म को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बावजूद पूरी उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म को राजनीतिज्ञों और श्री राजपूत करणी सेना द्वारा लगातार निशाना बनाया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘पद्मावत’ की रिलीज को हरी झंडी दे दी गई। दीपिका से जब यह पूछा गया कि वह लगातार विरोध कर रहे लोगों को क्या संदेश या जवाब देना चाहेंगी, उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हर चीज का एक समय होता है और फिल्म खुद बोल रही है क्योंकि ज्यादातर ने हमारी फिल्म (स्क्रीनिंग और प्रेस शो के माध्यम से) को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दी है।” उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम किसी को भी सबसे बेहतर जवाब अपने काम से दे सकते हैं। हम रिलीज को लेकर बहुत उत्साहित और अभिभूत हैं”।

दीपिका ने बुधवार को एचटी मोस्ट स्टाइलिश अवॉर्ड 2018 समारोह से इतर कहा, “मैं इस समय बहुत भावुक हूं। मैं कभी बॉक्स ऑफिस की कमाई को लेकर उत्साहित नहीं होती लेकिन इस बार हूं। मुझे लगता है फिल्म की कमाई धमाकेदार होगी।” उन्होंने कहा, “‘पद्मावत’ की रिलीज हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है।” रोहित जैसवाल कहते हैं इस फिल्म को बॉलीवुड सालों तक याद रखेगा। फिल्म का हर सीन गजब है। हर प्रेम को बहुत ही परफेक्सन के साथ बनाया गया है। यह सिर्फ भंसाली प्रोडक्शन ही कर सकती है।

4*/5…#Padmaavat is a TREASURE…

Film whc bollywood will remember for Years… Every Scene looks like Masterpiece, every frame has been captured with perfection… Only SLB can manage such Magnum opus here in Bollywood…@shahidkapoor @deepikapadukone @RanveerOfficial — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) January 24, 2018

फिल्म पद्मावत देखने के बाद एक्टर नील नितिन मुकेश कहते हैं, ‘इतिहास का गवाह…लग रहा है जैसे मैं यहीं हूं। हर पल फिल्म में कुछ ऐसा है जो भव्य है विशाल है। मैं संजय लीला भंसाली का बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। वह इंडियन सिनेमा के भगवान हैं।’

Just witnessed HISTORY. Felt like I was right there. Every second of watching this epicness made me a bigger fan of #SanjayLeelaBhansali the GOD of Indian cinema. #Padmavat — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) January 24, 2018

एक दर्शक फिल्म के बारे में ट्वीट कर लिखता है, ‘आज नोएडा में #पद्मावत देखी, फिल्म कमाल है। रणवीर की एक्टिंग जबरदस्त है। इसमें पूरी तरह से खिलजी का पागलपन दर्शाया गया है। दीपिका और शाहिद ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। फिल्म राजपूतों का इतिहास बताती है। करणी सेना को फिल्म देखने के बाद शर्म आनी चाहिए।’

Watched #Padmaavat today at Noida!! Awesome Movie.

Wonderful Acting by Ranveer Singh.. showed complete madness of Khilji…

Deepika & Shahid did good too.. Movie only Glorifies Rajputs history!!

Karni Sena should be ashamed after seeing this!! — Dinesh Sharma (@dksharma27) January 24, 2018

दूसरा यूजर ट्वीट पोस्ट कर लिखता है, ‘फिल्म के वीजुअल कमाल के हैं। VFX का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। बिलकुल हॉलीवुड लेवल। वहीं बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत बढ़िया है। लोकेशन्स कमाल के हैं। इस फिल्म को एक्पीरियंस करना अपने आप में गजब है 5/5 हैट्सऑफ टु संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन।’

#Padmaavat visuals were breathtaking one of the best VFX seen in recent time,Hollywood level……background score was outstanding…locations were superb…on a final note it is simply mesmerising expirence to watch it..5/5…..hats off to SLB. — vaibhav das (@vaibhavdas20) January 24, 2018

एक यूजर कहता है, ‘आज तक किसी फिल्म ने राजपूतों की महिमा का ऐसा गाथान नहीं किया था। पद्मावत ने ये किया। देखनी जरूरी है।’

No movie has glorified Rajputana so well as #Padmaavat did.. a must watch — The Rajesh Jellelu (@IMRajeshJellelu) January 24, 2018

वरुण नाम का यूजर कहता है, ‘समझ नहीं आ रहा पद्मावत पर ये सब होने का कारण क्या है। फिल्म राजपूतों की शान का बखान करती है। इन लोगों को प्रदर्शन रोकना चाहिए। आप पहले फिल्म देखिए।’

Don't really understand the reason for fuss around #Padmaavat . The movie has glorified the Rajputs to the core. People should stop protests and watch the movie first. — Varun Yeggina (@Yeggina) January 24, 2018

एक यूजर लिखता है, ‘मैंने पिछली रात फिल्म देखी। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। जय भवानी, रानी पद्मावती नी जय। अमेजिंग परफॉर्मेंस। #दीपिका पादुकोण, #रणवीर सिंह, #शाहिद कपूर, #संजय लीला भंसाली।’

I watched #Padmaavat last night I'll just say one thing Jay Bhavani Rani Padmavati ni Jay, amazing performance #DeepikaPadukone #RanveerSingh #ShahidKapoor #SanjayLeelaBhansali such a divine movie — Nayan Pipaliya (@NayanPipaliya) January 25, 2018

