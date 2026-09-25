अंजलि अरोड़ा, देव शर्मा और रजनीश दुग्गल स्टारर फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज के साथ ही एक पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है। दरअसल, फिल्म के सुग्रीव वाले पोस्टर में पीछे खड़ी वानर सेना के बीच एक कलाकार चश्मा पहने नजर आ रहा है। यही चीज सोशल मीडिया यूजर्स की नजर में आ गई और लोग इसे लेकर फिल्म को ट्रोल करने लगे।

पोस्टर में दिखा चश्मा

फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले सुग्रीव के किरदार का पोस्टर शेयर किया था। पोस्टर में सुग्रीव के पीछे कई वानर नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक कलाकार की आंखों पर चश्मा दिखाई दे रहा है। रामायण की कहानी त्रेता युग की पृष्ठभूमि में होने के कारण यूजर्स ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पोस्टर शेयर करते हुए पूछा कि क्या अंजलि अरोड़ा की रामायण में वानर सेना का हिस्सा बना शख्स चश्मा पहने हुए है? वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘त्रेता युग में चश्मा कौन लगाता है?’ एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, ‘पहली बार त्रेता युग में चश्मा देखा।’ कुछ लोगों ने इसे पोस्टर एडिटिंग की गलती बताया और कहा कि रिलीज से पहले चश्मे को हटाया जा सकता था।

अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग भी रही चर्चा में

वैसे यह पहली बार नहीं है जब ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ सोशल मीडिया पर चर्चा में आई हो। फिल्म के टीजर और ट्रेलर के सामने आने के बाद अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। अंजलि फिल्म में माता सीता के किरदार में नजर आ रही हैं।

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ट्रेलर लॉन्च के दौरान अंजलि से फिल्म को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते लोगों को उन्हें पसंद या नापसंद करने का अधिकार है। अभिनेत्री के मुताबिक, कलाकार का काम मिले हुए किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना है और उसके बाद दर्शक फिल्म और किरदार को किस तरह देखते हैं, यह उनका फैसला है।

25 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म

‘महाकाव्य श्री रामायण कथा-श्री राम की’ का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम, अंजलि अरोड़ा माता सीता, शील वर्मा लक्ष्मण, निर्भय वाधवा हनुमान और रजनीश दुग्गल रावण की भूमिका में हैं। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।