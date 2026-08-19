‘कच्चा बादाम’ डांस वीडियो से रातों रात इंटरनेट पर वायरल होने वाली अंजलि अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। रणबीर कपूर की ‘रामायण’ से पहले दर्शकों को अंजलि अरोड़ा की फिल्म ‘रामायण’ देखने मिलेगी। इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा अब जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। उनकी आगामी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर सामने आ चुका है।

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‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर

‘लॉक अप’ सीजन 1 में सुर्खियां बटोरने वाली अंजलि अरोड़ा को सीता के रोल में देखकर दर्शकों में गुस्सा देखा जा रहा है। फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर सामने आने के बाद कास्टिंग को लेकर बहस छिड़ गई है। फिल्म में वीएफएक्स तो खराब है ही लेकिन साथ में स्टारकास्ट भी फिल्म की ट्रोलिंग की वजह बन गए हैं। साथ ही टीजर में ‘कृष्णाय वासुदेवाय’ मंत्र के इस्तेमाल करने पर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं।

‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ के सभी किरदार

फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में राम के किरदार में देव शर्मा, रावण के किरदार में रजनीश दुग्गल, हनुमान के किरदार में निर्भय वाधवा और सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा नजर आएंगी। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा को देख सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा साफ देखने मिल रहा है।

अंजलि अरोड़ा हुईं ट्रोल, मेकर्स पर FIR की मांग

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मेकर्स के खिलाफ एफआईआर करने की मांग तक कर डाली है। उनका कहना है कि रामायण का मजाक बनाना अब काफी आम हो गया है। एक यूजर ने लिखा- ‘ये रामायण का मजाक उड़ाने जैसा है कि कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को अभिषेक सिंह की महाकाव्य श्रीरामायण कथा में माता सीता का किरदार दिया गया है।’

दूसरे यूजर ने लिखा- ‘हिंदू बहुत सहनशील है, आखिर किस आधार पर ये टिक-टॉकर अंजलि को मां सीता का रोल दिया गया है। फिल्म से जुड़े लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए।’

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अंजलि अरोड़ा के पुराने विवाद

जानकारी के लिए बता दें कि एक समय पर अंजलि से जुड़े कई विवाद सुर्खियों में रहे थे। लॉक अप 1 में मुनव्वर के साथ उनका कथित तौर पर रिश्ता, इसके अलावा उनके एमएमएस लीक की खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। हालांकि अंजलि इन बातों को नकारती दिखाई दी थीं।

अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ को प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला पोस्टर और टीजर रिलाज हो चुका है।