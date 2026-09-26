‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस अंजलि आनंद की लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब वह एक्टिंग छोड़ने के लिए अपना मन बना चुकी थीं। एक बार उन्हें सिर्फ उनके मोटापे के कारण यशराज फिल्म्स की तरफ से उन्होंने ना सुनी थी। बाद में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन से कॉल आया और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया।

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एक्टिंग छोड़ने वाली थीं एक्ट्रेस

फराह खान के साथ अंजलि ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया, “2020 में मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। मैं भारत छोड़ने और एक्टिंग पूरी तरह छोड़ने के बारे में सोच रही थी। मुझे काम के ऑफर नहीं मिल रहे थे। महामारी आ चुकी थी, मेरी सारी बचत खत्म हो गई थी और मैं छह महीने से अकेले किराए के घर में रह रही थी।”

यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर ने ठुकराया

“मुझे याद है कि मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती गोवा ले गए थे। उसी दौरान मुझे शानू शर्मा का मैसेज आया। उन्होंने लिखा, ‘बेबी, मुझे कॉल करो।'”

शानू शर्मा यशराज फिल्म्स के साथ काम करने वाली जानी-मानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं और करण जौहर की फिल्मों के लिए भी कास्टिंग से जुड़ी रही हैं। अंजलि ने शानू के साथ हुई अपनी शुरुआती मुलाकातों को याद करते हुए बताया कि जब भी वह भूमिकाओं के लिए उनसे मिलती थीं, तो शानू उनसे कहती थीं, “जब तुम अपना वजन कम करोगी, तब हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे।”

अंजलि की मां ने फराह को सुनाया किस्सा

वहीं, अंजलि की मां ने भी बेटी के ऑडिशन के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब अंजलि ऑडिशन देने जाती थीं, तो वह पीछे से कहती थीं, “इस बार भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा।” अंजलि ने उस वक्त को याद किया जब उन्होंने अपनी मां को बताया था कि वह करण जौहर से मिलने जा रही हैं।

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अंजलि के मुताबिक, उनकी मां ने मजाकिया अंदाज में कहा, “बड़ी आई करण जौहर से मिलने जा रही है।” इस पर अंजलि ने जवाब दिया, “मम्मी, मैं सच में उनसे मिलने जा रही हूं।”

फराह खान के साथ अंजलि आनंद ने साझा किया किस्सा

फराह खान के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अंजलि ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि जब वह करण जौहर से मिलने गईं, तो उनकी मां को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अंजलि के मुताबिक, उनकी मां ने हैरानी भरे अंदाज में कहा था, “बड़ी आई करण जौहर से मिलने वाली।”