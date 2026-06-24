आज फिटनेस और योग की बात होते ही सबसे पहले शिल्पा शेट्टी का नाम याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में योग को लोकप्रिय बनाने की शुरुआत उनसे कई साल पहले हो चुकी थी? 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अनीता राज का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उन्हें बॉलीवुड की पहली योगा क्वीन बता रहे हैं।

दरअसल, 22 जून को लेहरेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साल 1989 का एक दुर्लभ वीडियो साझा किया। यह वीडियो अनीता राज की फिटनेस वीडियो कैसेट ‘Keep Fit with Anita Raj’ के लॉन्च का है, जिसे उस समय ‘भारत की पहली योगा वीडियो कैसेट’ के तौर पर पेश किया गया था।

वीडियो में अनीता राज लाल रंग के फिटनेस आउटफिट में योग, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से जुड़े कई एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। उनकी फिटनेस और फुर्ती देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं। खास बात यह है कि उस दौर में फिटनेस और वर्कआउट को लेकर न तो ज्यादा जागरूकता थी और न ही आज की तरह यूट्यूब या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मौजूद थे।

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वीडियो में कैसेट लॉन्च इवेंट की झलक भी देखने को मिलती है। कार्यक्रम में अभिनेता आदित्य पंचोली, संगीतकार रवींद्र जैन और अभिनेता मझहर खान समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। मंच पर अनीता राज पारंपरिक परिधान में अपनी कैसेट लॉन्च करती दिखाई देती हैं।

अनीता राज का यह फिटनेस वीडियो उस समय भारतीय घरों तक योग और नियमित व्यायाम पहुंचाने की एक अनोखी पहल माना गया था। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में योग के साथ-साथ वेस्टर्न एरोबिक्स की झलक भी देखने को मिलती है, जो उस दौर के लिए काफी नया प्रयोग था।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “अनीता राज अपने समय से काफी आगे थीं।” वहीं दूसरे ने कहा, “फिटनेस को लेकर उनका जुनून आज भी प्रेरणादायक है।”

आज जब योग और फिटनेस इंडस्ट्री करोड़ों का कारोबार बन चुकी है, तब अनीता राज का यह पुराना वीडियो याद दिलाता है कि बॉलीवुड में फिटनेस क्रांति की शुरुआत कई दशक पहले ही हो चुकी थी।