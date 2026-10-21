दिग्गज अभिनेत्री अनीता कंवल ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सामने आ रही खबरों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ न्यूज चैनल उनके बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक्ट्रेस ने साफ किया कि उन्होंने किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी है और वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह भीख नहीं मांग रही हैं बल्कि काफी अच्छे परिवार से आती हैं।

अनीता ने बताया कि करीब छह महीने पहले विक्की ललवानी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने काम न मिलने की परेशानी के बारे में बात की थी। उनसे पूछा गया था कि अगर वह काम ना करें तो कितने दिन तक अच्छे से रह सकती हैं।

इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था कि उनके पास 1 साल की सेविंग हैं। एक्ट्रेस का दावा है कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने अपनी बात में अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा का भी जिक्र किया।

एक्ट्रेस ने बताया कि उस इंटरव्यू के बाद उन्हें एक फिल्म मिल गई है और कई ब्रांड्स की तरफ से कोलैबोरेशन के ऑफर भी आ रहे हैं।

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अनीता कंवल ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह मुश्किल दौर में यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। अभिनेत्री ने माना कि उनसे कुछ गलत निवेश हुए हैं, लेकिन वह अब भी कमाने में सक्षम हैं और अगले दस साल तक अपने खर्च संभाल सकती हैं।

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बिना किसी टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद के खुद एक माइक्रो-ड्रामा सीरीज बनाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस काम को खबरों में जगह क्यों नहीं दी गई। इसके बजाय, मीडिया ने उन्हें ऐसे पेश किया, जैसे वह लोगों से पैसे मांग रही हों।

उन्होंने आगे कहा, ‘आप यह कहकर खबर को सनसनीखेज क्यों बना रहे हैं कि अनीता आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह ठीक हूं और आर्थिक रूप से भी अच्छा कर रही हूं। मैं सिर्फ अपने भविष्य को सेफ करने की कोशिश कर रही हूं। जब मैं अपने बच्चों से पैसे नहीं लेना चाहती, तो किसी और से पैसे क्यों लूंगी?’

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