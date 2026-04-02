दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को ‘शादी’ का दर्जा दिलाने की मांग कर रहीं अनीता आडवाणी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने 2017 में Dindoshi Civil Court द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से पेश दलीलों को भी सुना, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।

‘सिंदूर और मंगलसूत्र से हुई शादी’ का दावा

अनीता आडवाणी लंबे समय से यह दावा करती रही हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना से निजी तौर पर शादी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके घर के मंदिर में साधारण तरीके से यह रस्म हुई थी। उनके मुताबिक, राजेश खन्ना ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया और उन्हें अपनी जिम्मेदारी बताया।

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अनीता का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में निजी रिश्तों को सार्वजनिक करना आम नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी अपनी शादी का ऐलान नहीं किया।

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रिश्ते में उतार-चढ़ाव के आरोप

अनीता ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनका रिश्ता कई बार हिंसक भी रहा। उनके अनुसार, कभी-कभी विवाद की स्थिति में दोनों के बीच हाथापाई तक हो जाती थी।

उन्होंने यह भी कहा कि शराब के नशे में राजेश खन्ना का व्यवहार बदल जाता था, जबकि सामान्य स्थिति में वह बेहद अच्छे इंसान थे।

पहले से शादीशुदा थे राजेश खन्ना

राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन उनका औपचारिक तलाक नहीं हुआ। अनीता का दावा है कि बाद के वर्षों में वह राजेश खन्ना के साथ रहीं और 2012 में उनके निधन तक साथ थीं।

डिस्क्लेमर:
यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। यह कंटेंट केवल सूचना देने के उद्देश्य से है, इसे कानूनी या पेशेवर सलाह के रूप में न लिया जाए।