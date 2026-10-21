साउथ सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी फिल्म ‘जेलर 2’ और काव्या मारन के साथ शादी की चर्चाओं को लेकर सुर्खियों में हैं। अनिरुद्ध ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। उनके म्यूजिक का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। आज वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों की शोहरत हासिल करने वाले अनिरुद्ध का रहन-सहन काफी सादा है? उनका घर शानदार होने के बावजूद वह अपने बेडरूम में बेड के बजाय जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना पसंद करते हैं।

बेहद खास है अनिरुद्ध रविचंदर का घर

अनिरुद्ध रविचंदर चेन्नई के एक ऐसे घर में पले-बढ़े हैं, जहां मॉडर्न डिजाइन के साथ दक्षिण भारतीय परंपरा की झलक भी देखने को मिलती है। वह अपने माता-पिता और बहन के साथ यहां रहते थे। समय के साथ परिवार ने बगल वाला फ्लैट भी खरीद लिया, जिससे घर का आकार बढ़ गया। इसके बाद घर में म्यूजिक स्टूडियो, होम थिएटर और दूसरी सुविधाओं के लिए भी जगह बन गई।

एशियन पेंट्स के साथ एक हाउस टूर के दौरान अनिरुद्ध ने अपने घर की कई खूबसूरत झलकियां दिखाई थीं। इस दौरान उन्होंने उन जगहों के बारे में भी बताया, जहां परिवार के लोग साथ बैठते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं और सुकून के पल बिताते हैं।

लिविंग रूम में दिखता है मॉडर्न और ट्रेडिशनल अंदाज

अनिरुद्ध के घर का लिविंग रूम काफी आकर्षक है। यहां सफेद फर्श, बड़े-बड़े सोफे और चेक डिजाइन वाली कुर्सी देखने को मिलती है। हरे रंग का सोफा और सेंटर टेबल पर रखे चांदी के सजावटी सामान इस जगह की खूबसूरती बढ़ाते हैं। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और सजावट के दूसरे सामान घर को खास लुक देते हैं।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

लिविंग रूम के एक कोने में तस्वीरों से सजी दीवार है, जिसके पास दो चेक डिजाइन वाली कुर्सियां रखी गई हैं। अनिरुद्ध के मुताबिक, यह घर में उनकी पसंदीदा जगह है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि यहां बैठने पर ऐसा लगता है, जैसे आप घर के बॉस हों।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

इस दीवार को उन्होंने ‘मेमोरी वॉल’ बताया था। इसमें परिवार की पुरानी यादों और जिंदगी के खास पलों को तस्वीरों के जरिए संजोया गया है।

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घर के बीचोंबीच लगा है पारंपरिक झूला

अनिरुद्ध के घर में दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई देती है। लिविंग रूम के बीचोंबीच एक पारंपरिक झूला लगा है, जो घर के मॉडर्न इंटीरियर को अलग पहचान देता है। इसके सामने डाइनिंग एरिया है, जहां लकड़ी की कुर्सियों के साथ कांच की टेबल रखी गई है।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

घर में अलग-अलग जगहों पर पीतल की मूर्तियां भी सजाई गई हैं। इनसे घर को पारंपरिक और मंदिर जैसा एहसास मिलता है। आधुनिक साज-सज्जा के बीच ये चीजें घर की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

‘कोलावेरी डी’ के हिट होने के बाद बढ़ाया घर

अनिरुद्ध के करियर में गाना ‘व्हाई दिस कोलावेरी डी’ एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था। इस गाने ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई। इसके कुछ साल बाद परिवार ने घर का विस्तार किया और दो फ्लैट को मिलाकर एक बड़ा घर तैयार किया।

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इस बदलाव के बारे में बात करते हुए अनिरुद्ध ने बताया था कि घर का जो हिस्सा अब बीच में है, वह पहले घर का आखिरी हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने मजाक में कहा था कि परिवार के सभी लोग बड़े हो रहे थे और उनकी हड्डियां भी बड़ी हो रही थीं, इसलिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई।

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घर के विस्तारित हिस्से में खुली जगह के साथ एक छोटी लाइब्रेरी भी है। यहां अनिरुद्ध कहानियां और स्क्रिप्ट सुनते हैं। इसके अलावा घर में एक अलग होम थिएटर भी बनाया गया है, जहां आराम से फिल्में देखी जा सकती हैं।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

तस्वीरों में सहेजी हैं परिवार और करियर की यादें

अनिरुद्ध के घर में तस्वीरों की खास जगह है। कुछ तस्वीरें उनके परिवार से जुड़ी यादों को दिखाती हैं, तो कुछ उनके करियर के अहम पड़ावों की कहानी बयां करती हैं। यहां एक तस्वीर में वह सुपरस्टार रजनीकांत और संगीतकार एआर रहमान के साथ भी नजर आते हैं।

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घर में एक ऐसा हिस्सा भी है, जिसका इस्तेमाल अनिरुद्ध होम ऑफिस के तौर पर करते हैं। यहां बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था की गई है और पीले रंग का सोफा इस जगह को खास बनाता है।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

जमीन पर गद्दा बिछाकर सोते हैं अनिरुद्ध

अनिरुद्ध के घर का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका बेडरूम है। करोड़ों की शोहरत के बावजूद उन्होंने अपने कमरे को बेहद साधारण रखा है। यहां न तो जरूरत से ज्यादा सामान है और न ही कपड़े रखने के लिए बड़ी अलमारियां। अनिरुद्ध ने बताया था कि उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती।

उनके बेडरूम में जमीन पर एक बड़ा गद्दा बिछा हुआ है, जिस पर वह सोते हैं। कमरे में टोपी रखने के लिए एक स्टैंड, कुछ तस्वीरें और आराम करने के लिए एक रिक्लाइनिंग चेयर भी रखी गई है।

(Photo: Asian Paints/YouTube)

अपने सोने के तरीके के बारे में अनिरुद्ध ने मजाकिया अंदाज में कहा था, “मैं जमीन पर एक छोटा-सा गद्दा बिछा लेता हूं। मुझे जमीन पर सोना पसंद है, पता नहीं क्यों। मैंने कहीं पढ़ा था कि अकेले रहने वाले लड़कों को जमीन पर सोना पसंद होता है।”

(Photo: Asian Paints/YouTube)

फिल्मी परिवार से है अनिरुद्ध का नाता

अनिरुद्ध रविचंदर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसका सिनेमा से गहरा रिश्ता रहा है। वह अभिनेता रवि राघवेंद्र के बेटे और सुपरस्टार रजनीकांत के भतीजे हैं। हालांकि, अनिरुद्ध ने अपनी अलग पहचान संगीत की दुनिया में बनाई है।

उन्होंने ‘जेलर’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। इसके अलावा वह ‘आरआरआर’ जैसी फिल्म में गायक के तौर पर भी योगदान दे चुके हैं। आज उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके गाने रिलीज होते ही चर्चा में आ जाते हैं। इतनी शोहरत के बावजूद उनका सादा बेडरूम और जमीन पर सोने की आदत उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू दिखाती है।