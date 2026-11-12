Anirudh Ravichander Kavya Maran Wedding: दक्षिण भारतीय सिनेमा के शानदार म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सन टीवी के मालिक की बेटी काव्या मारन ने ग्रीस में शादी कर ली है। 11 नवंबर 2026 को दोनों ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की।

अनिरुद्ध ने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने कई तस्वीरें और शादी की रस्मों की झलक दिखाई जिनमें रजनीकांत से लेकर तमिलनाडु के पूर्व सीएम भी नजर आए।

अनिरुद्ध और काव्या का वेडिंग लुक

काव्या और अनिरुद्ध का शादी लुक काफी खूबसूरत था। अनिरुद्ध रविचंदर दक्षिण भारत के पारंपरिक शादी आउटफिट में नजर आए। ऑफ व्हाइट रंग की धोती और ब्लेजर में उनका लुक काफी शानदार था। वहीं, काव्या ने अपनी शादी के लिए पेस्टल पिंक कलर का लहंगा चुना था। हल्का मेकअप, खुले वेवी बाल, मिनिमल ज्वेलरी के साथ काव्या ने अपने वेडिंग लुक को पूरा किया।

इन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि इस पूरी शादी का थीम बेज कलर का रखा गया था। अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अपनी शादी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए अनिरुद्ध ने लिखा, ‘मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल, जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया 11.11’।

अनिरुद्ध-काव्या के संगीत की तस्वीरें

म्यूजिक कंपोजर ने अपने संगीत की तस्वीरों को भी शेयर किया, जिसमें दोनों ने ब्राउन रंग के आउटफिट पहने हुए थे। काव्या का लुक दोनों फंक्शन पर काफी सिमिलर नजर आया। उन्होंने अपनी शादी में खुले बाल और लाइट मेकअप को ही प्राथमिकता दी। इन तस्वीरों पर इंडस्ट्री के तमाम लोगों के रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। सामंथा रुथ प्रभु और पूजा हेगड़े ने दोनों को शादी बधाई दी।

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अनिरुद्ध-काव्या की शादी के गेस्ट

इन तस्वीरों में कुछ खास गेस्ट भी नजर आए। जिनमें साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, उनकी पत्नी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम के स्टालिन जैसे शानदार लोगों ने दोनों की शादी अटेंड की। अनिरुद्ध और काव्या के परिवार के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आईं। इन सभी तस्वीरों को अनिरुद्ध ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

अनिरुद्ध और रजनीकांत का रिश्ता क्या है?

अनिरुद्ध और रजनीकांत के बीच प्रोफेशनल रिश्ते से अलग आपसी रिश्ता भी है। वह रजनीकांत की पत्नी की बहन के बेटे हैं यानी कि रिश्ते में रजनीकांत अनिरुद्ध के मौसा जी लगते हैं। इन दोनों ही नातों से उन्होंने इस शादी को अटेंड किया और साथ में जमकर डांस भी किया।

Superstar Rajinikanth dancing in Anirudh wedding 🕺🏻 pic.twitter.com/jfB5KAU6Sn — ORCHESTRAL GURL 🐥 (@metroproposal) November 11, 2026

सोशल मीडिया पर रजनीकांत के डांस का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। जिसमें वह अनिरुद्ध औऱ काव्या की शादी में जमकर नीचते दिखाई दे रहे हैं।