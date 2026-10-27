अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन की शादी का रिसेप्शन कार्ड वायरल हो रहा है, शाही अंदाज की झलकियां भी देखने को मिली है। यह जोड़ा नवंबर में शादी करने वाले हैं और उनके रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड अपने शानदार डिजाइन के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को भी बुलाया गया है।

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के इनविटेशन कार्ड को पिंक व्हिसल मैन की रंजनी अयंगर ने डिजाइन किया गया है। यह आइवरी और पाउडर-ब्लू रंग के कीपसेक बॉक्स में आता है जिसमें उभरी हुई स्टेशनरी, बारीक डिटेलिंग और एक क्रेस्ट सील है जो इसे बारोक स्टाइल देती है। सोशल मीडिया पर इनवाइट शेयर करते हुए डिज़इनर ने लिखा, “काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर के लिए ये इनवाइट डिज़ाइन करना अब तक का सबसे अच्छा अनुभव रहा है!” अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारवान का रिसेप्शन 21 नवंबर 2026 को चेन्नई में होने वाला है।

काव्या के माता-पिता सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने कई पॉलिटिकल लीडर्स को पर्सनली इनविटेशन दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ऑफिस ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के कलानिधि और कावेरी के साथ अपनी मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के बाद रिसेप्शन की तारीख कन्फर्म की। परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उन्हें समारोह में आने का न्योता दिया। उस मीटिंग में अनिरुद्ध के माता-पिता, एक्टर रवि राघवेंद्र और लक्ष्मी रविचंदर भी मौजूद थे।

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मारन परिवार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से भी मुलाकात की उनके साथ अनिरुद्ध रविचंदर भी थे। खबर है कि जिन दूसरे नेताओं को बुलाया गया है उनमें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शामिल हैं।

गेस्ट लिस्ट में कौन-कौन से सेलिब्रिटी हैं?

रिसेप्शन के बारे में रिपोर्ट्स में फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम भी सामने आए हैं। अनिरुद्ध के चाचा रजनीकांत, सेलिब्रेशन से जुड़ी जानी-मानी फिल्मी हस्तियों में से एक हैं। म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान, एक्टर शिवकार्तिकेयन और उनकी पत्नी आरती, एक्टर अजित कुमार, डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार और तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन भी गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं।

क्या अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ग्रीस में शादी करेंगे?

हालांकि रिसेप्शन चेन्नई में होना है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में दो दिन तक चलने वाली है। सेलिब्रेशन में परिवार के करीबी लोग और कुछ खास दोस्त शामिल हो सकते हैं।

खबर है कि मारन परिवार ग्रीस में शादी के इंतज़ाम देख रहा है, जिसमें मेहमानों के लिए फ़्लाइट, रहने की जगह और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन कौन हैं?

अनिरुद्ध रविचंदर अपने पहले गाने “Why This Kolaveri Di” से मशहूर हुए जो बहुत हिट हुआ और तमिल सिनेमा के बाहर भी दर्शकों से उनका परिचय हुआ। तब से उन्होंने तमिल, तेलुगु और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके खुद को इंडस्ट्री के जाने-माने कंपोज़र में से एक के तौर पर स्थापित किया है। उनके हाल के काम में जेलर 2 शामिल है, जिसे सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है, जो सन ग्रुप की फिल्म प्रोडक्शन ब्रांच है।

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काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं और IPL फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ओनर हैं । यूनाइटेड किंगडम के वारविक बिजनेस स्कूल से MBA करने के बाद, वह 2019 में सन टीवी नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुईं। बाद में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद में लीडरशिप रोल संभाला, जिसे उनके पिता ने 2017 में खरीद लिया था।

मारन परिवार की ज़्यादातर दौलत सन टीवी नेटवर्क से आती है, जो कई भाषाओं में टेलीविज़न चैनल चलाता है। कलानिधि मारन की बताई गई नेट वर्थ Rs 24,600 करोड़ है, जबकि परिवार की IPL फ़्रैंचाइज़ी सनराइज़र्स हैदराबाद की कीमत लगभग Rs 17,500 करोड़ से Rs 18,400 करोड़ है।