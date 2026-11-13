म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की। इनकी शादी में सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए। इन दोनों की शादी की खास बात ये रही कि इन्होंने धार्मिक रीति-रिवाज को छोड़ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को चुना। जी हां! डीएमके आईटी विंग के सचिव डॉ. टीआरबी राजा ने पुष्टि की है कि इस कपल ने सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज की है।

डॉ. टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अनिरुद्ध और काव्या ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को माला और चेन पहनाई। आइये जानते हैं कि आखिर क्या होती है सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज?

सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज को तमिल में ‘सुयमरियादई थिरुमनम’ (Suyamariyathai Thirumanam) कहा जाता है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी के सेल्फ-रिस्पेक्ट मूवमेंट से हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जातिगत भेदभाव, सामाजिक ऊंच-नीच और पुरुष प्रधान परंपराओं को चुनौती देना था। इसके साथ ही समाज में समानता और व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ावा देना भी इसका अहम मकसद था।

So, it looks like a non-Vedic, self-respect marriage. Am I right? pic.twitter.com/fVF2JpUl61 — முனைவர். கணேசு ガネス (@DrGanesh_Japan) November 12, 2026

बिना पंडित के होती है ‘सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज’

पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह इस शादी में पंडित, मंत्रोच्चार या किसी तरह की धार्मिक रस्में नहीं होतीं। इसमें दूल्हा-दुल्हन परिवार, दोस्तों या गवाहों की मौजूदगी में एक-दूसरे को माला, अंगूठी या शादी के प्रतीक के रूप में चेन पहना सकते हैं। इस शादी में धार्मिक परंपराओं के बजाय दोनों की सहमति, समानता और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है।

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1967 में तमिलनाडु में मिली कानूनी मान्यता

सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज को साल 1967 में तमिलनाडु में कानूनी मान्यता मिली थी। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के जरिए इसमें धारा 7-A जोड़ी गई। इसके तहत माला या अंगूठियों का आदान-प्रदान करके या शादी की घोषणा करके शादी संपन्न की जा सकती है। इसके लिए रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य गवाहों की मौजूदगी जरूरी होती है। इस तरह की शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

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अनिरुद्ध ने शादी के बाद पत्नी काव्या के साथ अपनी पहली आधिकारिक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा, “मेरी जिंदगी में एक बार मिलने वाली, जो जिंदगी भर के लिए है। 11.11”

दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा था। साल 2025 में न्यूयॉर्क में दोनों का एक साथ घूमते हुए वीडियो सामने आने के बाद उनके डेटिंग की चर्चाएं तेज हुई थीं। उस समय अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में शादी की अटकलों को खारिज किया था। अब ग्रीस में शादी के बाद 21 नवंबर को चेन्नई में दोनों का वेडिंग रिसेप्शन दिया जाएगा।