मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं, इनकी शादी के फंक्शन 10 और 11 नवंबर को होने वाले हैं। शादी की तैयारियों के बीच मेहमानों का ग्रीस पहुंचना शुरू हो गया है। सुपरस्टार रजनीकांत, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन समेत कई बड़ी हस्तियों को चेन्नई एयरपोर्ट पर देखा गया।

ग्रीस के लिए रवाना हुए रजनीकांत और स्टालिन परिवार

सोशल मीडिया पर चेन्नई एयरपोर्ट के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनमें रजनीकांत काले रंग की शर्ट और हल्के बैंगनी रंग की पैंट पहने नजर आए। उनके साथ उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत भी थीं। इसके अलावा फ्लाइट के बिजनेस क्लास केबिन में रजनीकांत की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह एयरलाइन स्टाफ के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को भी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक एरिया में देखा गया। DTNext की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेता सोमवार, 9 नवंबर को सुबह 3:50 बजे एमिरेट्स की फ्लाइट से चेन्नई से रवाना हुए। वे दुबई के रास्ते ग्रीस पहुंचेंगे और 13 नवंबर की सुबह चेन्नई लौटने की उम्मीद है।

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10 और 11 नवंबर को होगी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में शादी के बंधन में बंधेंगे। यह समारोह बेहद निजी रखा जाएगा, जिसमें परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि मारन परिवार मेहमानों के आने-जाने और उनके ठहरने का इंतजाम कर रहा है। हालांकि, कपल और उनके परिवार की ओर से शादी की तारीख और समारोह से जुड़ी सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रजनीकांत से है अनिरुद्ध का खास रिश्ता

अनिरुद्ध रविचंदर का रजनीकांत के परिवार से गहरा रिश्ता है। अनिरुद्ध के पिता अभिनेता रवि राघवेंद्र की शादी लक्ष्मी से हुई है, जो रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत की बहन हैं। इस रिश्ते से अनिरुद्ध रजनीकांत के भांजे और ऐश्वर्या-सौंदर्या के कजिन हैं।

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दोनों का रिश्ता सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। अनिरुद्ध ने रजनीकांत की कई फिल्मों में संगीत दिया है। इनमें ‘पेट्टा’, ‘दरबार’, ‘जेलर’, ‘वेट्टैयन’ और ‘जेलर 2’ जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म ‘जेलर’ का उनका गाना ‘हुकुम’ काफी लोकप्रिय हुआ था।

21 नवंबर को चेन्नई में होगा रिसेप्शन

ग्रीस में शादी के बाद अनिरुद्ध और काव्या 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन देंगे। इस तारीख की पुष्टि एमके स्टालिन की ओर से साझा किए गए शादी के निमंत्रण पत्र से हुई है। इस खास कार्ड को रंजिनी अयंगर ने डिजाइन किया है। इसमें आइवरी और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। कार्ड पर खूबसूरत नक्काशी और विंटेज स्टाइल की सील भी देखने को मिलती है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिसेप्शन में राजनीति, सिनेमा, कारोबार और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। मेहमानों की संभावित सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और अभिनेता अजित कुमार समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि, इन मेहमानों की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।