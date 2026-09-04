बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्म ‘पद्मावत’ के जौहर सीन को लेकर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर चुकी हैं। तमाम लोगों ने उनके बयान की निंदा की है। जिसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी स्वरा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

स्वरा के बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने कहा, “पद्मावती जैसी महिलाएं पवित्र नारी थीं। उन्हें सती कहा जाता है, उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमें इन कहानियों से यह समझना चाहिए कि अगर जीवन से भी अधिक मूल्यवान कुछ है, तो वह है व्यक्ति का चरित्र। इसलिए जीवन चला जाए लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए। यह इतनी गहरी बात है कि इसे कोई चरित्रवान व्यक्ति ही समझ सकता है। जो चरित्रवान नहीं है, वह इन बातों को समझेगा भी कैसे? चरित्रवान ही चरित्रवान का सम्मान करेगा।”

कथावाचक यहीं नहीं रुके, उन्होंने स्वरा के साथ-साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने कहा था कि मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्र न रहने और उन्हें पुरुषों (पिता, पति या पुत्र) के अधीन रहने की बात कही गई है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ है।

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इसे लेकर अनिरुद्धाचार्य ने कहा, “राहुल गांधी कभी तीन तलाक के बारे में बोलें? राहुल गांधी कभी बुर्के के बारे में बोलें? राहुल गांधी कभी हलाला के बारे में बोलें? क्या हलाला नारी का सम्मान है? क्या तीन तलाक नारी का सम्मान है? उन मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी। केवल सनातन को टारगेट करते हैं। सनातन का अपमान और अनादर करते रहते हैं।”

अनिरुद्धाचार्य ने राहुल गांधी को दी सलाह

अनिरुद्धाचार्य ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें मनुस्मृति पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते।’ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बुराई ही देखनी है तो वो बुराई ही देखेंगे। उन्होंने कहा, “समाज ने तो माता सीता में भी बुराई ढूंढ ली। यदि आप मनुस्मृति में बुराई ढूंढना चाहें, जब अर्थ का अनर्थ ही करना है आपको, तो फिर अनर्थ करके बुराई ढूंढ लीजिए।”

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि संसार में अच्छे और बुरे, हर तरह के लोग हैं। ऐसे में दूसरों में बुराई देखने के बजाय इंसान को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी का सनातन से लेना-देना नहीं है तो उसे सनातन को टारगेट या बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

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सनातन में नारी को मिला सम्मान

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, सीता और राधा इसका उदाहरण हैं। अनिरुद्धाचार्य ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि सनातन में नारी का सम्मान हमेशा से होता आया है।

मनुस्मृति पढ़ने की दी सलाह

मनुस्मृति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें धर्म और जीवन जीने के तरीके से जुड़ी बातें बताई गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि जो बातें अच्छी लगें, उन्हें अपनाया जा सकता है और जो अच्छी न लगें, उन्हें छोड़ दिया जाए।

जौहर को लेकर क्या बोली थीं स्वरा भास्कर?

स्वरा का कहना था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए जौहर के एक खास शॉट ने उन्हें इतना परेशान और नाराज कर दिया था कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को पांच दिन का वक्त दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…