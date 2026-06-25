पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर हुई एक छोटी-सी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बीच पद्मश्री सम्मानित अभिनेता डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 80 वर्षीय अभिनेता ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में जो दिख रहा है, वो किसी तरह का जानबूझकर किया गया व्यवहार नहीं था, बल्कि उनकी उम्र की वजह से हुई एक सामान्य भूल थी।

मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. रस्तोगी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करने के दौरान एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना लिया।

दरअसल, मंच पर पहुंचते वक्त डॉ. रस्तोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जबकि प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े थे। अभिवादन के इन अलग-अलग तरीकों के कारण दोनों के बीच एक असहज स्थिति बन गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

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इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने वीडियो साझा करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी की इवेंट मैनेजमेंट की विफलता बता दिया। हालांकि, बढ़ती चर्चाओं के बीच डॉ. रस्तोगी ने खुद सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी।

उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर गोखले का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,”जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मैं 80 साल से ज्यादा उम्र का बुज़ुर्ग हूं और उम्र की वजह से मुझसे यह चूक हो गई। मैं हमारे प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं और मानता हूं कि देश चलाने के लिए अभी हमारे पास वही सबसे बेहतर विकल्प हैं!”

इसके अलावा एक और पोस्ट में उनके और पीएम मोदी के बीच आए असहज पल के बारे में लिखा था। जिसे शेयर करते हुए रस्तोगी ने लिखा, “हर चीज राजनीति के बारे में नहीं होती!”

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कौन हैं डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी?

डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में करीब 1,000 नाटकों में अभिनय किया है। इसके अलावा वह 75 से ज्यादा फिल्मों और लगभग 500 टीवी एपिसोड का हिस्सा रह चुके हैं।

सिर्फ अभिनय ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनके नाम 78 से अधिक शोध कार्य दर्ज हैं। इसके साथ ही वह वर्षों से जरूरतमंद मरीजों की मदद और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है।