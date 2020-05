जब राज कपूर के गैरेज में अनिल कपूर को गुजारनी पड़ी थीं रातें, जानें- पूरा किस्सा

View this post on Instagram

#SoundOn⁣ ⁣ 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘢 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺…⁣ 𝘖𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘧 𝟷𝟽𝘵𝘩 𝘔𝘢𝘺, 𝘐 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘧𝘪𝘭𝘮 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘣𝘪𝘨 𝘴𝘵𝘦𝘱 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯 𝟷𝟾𝘵𝘩 𝘔𝘢𝘺 𝘐 𝘵𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘣𝘪𝘨𝘨𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘦𝘱… 𝘐 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘮𝘺 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘚𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘴𝘬𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘮𝘺 𝘸𝘪𝘧𝘦… ⁣ ⁣ 𝘗𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘳𝘪𝘦𝘴, 𝘸𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭! 𝘈𝘯𝘥 𝘸𝘦 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘩𝘰𝘸 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘦𝘧𝘶𝘭 𝘧𝘰𝘳!⁣ ⁣ Watch out for our wedding story tomorrow… @kapoor.sunita