अनिल कपूर के बर्थडे पर रिलीज हुआ Ek Ladki Ko DekhaTo Aisa Laga का फर्स्ट पोस्टर

सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फ्रेश लुक के चलते चर्चा का विषय बनने वाले अनिल कपूर आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने फैंस के लिए एक स्पेशल गिफ्ट शेयर किया। अनिल ने अपनी नई फिल्म ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस पोस्टर में अनिल के साथ ही उनकी बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर को भी देखा जा सकता है। ये पहली बार है जब अनिल और सोनम साथ काम करने जा रहे हैं और इस तथ्य को भी फिल्म की यूएसपी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा फिल्म में राजकुमार राव और जूही चावला भी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। खास बात ये है कि राजकुमार राव और अनिल कपूर की बैक टू बैक ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले राजकुमार और अनिल फिल्म फन्ने खां में साथ नज़र आए थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फिल्म एक पिता और उसकी बेटी के रिश्तों पर आधारित है जिसमें बेटी अपने पिता के लव अफेयर को अपनाने में सहज नहीं हो पाती है और इसके चलते दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि इस फिल्म में राजकुमार राव एक होमोसेक्शुएल शख़्स का किरदार निभाएंगे वही फिल्म में जूही चावला अनिल कपूर के लव इंटरेस्ट के रूप में नज़र आएंगी। इस फिल्म में सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी का रोल निभा रही हैं। अनिल ने इस फिल्म के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि फिल्म का ट्रेलर 27 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रहा है।

Excited to present the first look of #EkLadkiKoDekhaToAisaLaga. Honoured to begin this journey on my birthday along with my lovely daughter @sonamakapoor. Trailer releases 27th Dec #LetLoveBe @RajkummarRao @iam_juhi @FoxStarHindi @VVCFilms @saregamaglobal pic.twitter.com/kOneHvsKT8

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 24, 2018