चार दशकों से भी अधिक समय से अनिल कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक हैं। हालांकि, उनका सफर आसान नहीं था। फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के बेटे होने के बावजूद, अनिल को अपने करियर के शुरुआती सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा। स्क्रीन के खास शो एक्सप्रेसो के 12वें एडिशन में, अनिल कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी के साथ बातचीत के दौरान अपने फिल्मी सफर के बारे में खुलकर बात की।

अनिल कपूर ने बताया, “मेरे पिता शुरुआत में मुगल-ए-आजम में के. आसिफ के असिस्टेंट थे। क्योंकि वे बहुत ईमानदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति थे, इसलिए के. आसिफ साहब ने उनकी ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें निर्माण कार्य में लगा दिया। जब वे राजस्थान में युद्ध के सीन की शूटिंग के लिए गए, जो छह महीने तक चली, तो उन्होंने वित्त और निर्माण से संबंधित अन्य पहलुओं को संभाला।” अनिल के मुताबिक, यही ईमानदारी थी जिसने बाद में सुरिंदर कपूर के लिए इंडस्ट्री में और अधिक अवसर खोले।

अनिल कपूर ने आगे कहा, “बाद में वे शम्मी कपूर के मैनेजर बन गए, वो उनका काम संभाला करते थे। उसके बाद, शम्मी जी की पत्नी गीता बाली जी ने उन्हें निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित किया।” अनिल ने बताया कि निर्माता के रूप में अपने पिता के संघर्षों को देखना उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिल्मों का निर्माण करने और बड़े सितारों को कास्ट करने की कठिनाइयों ने उन पर अमिट छाप छोड़ी।

अभिनेता ने आगे कहा, “एक निर्माता के तौर पर उनके लिए बड़े सितारे, मुख्य अभिनेता ढूंढना बहुत मुश्किल था। हर फिल्म एक संघर्ष थी। मैंने उन्हें बड़े सितारों की डेट्स मैनेज करने में बहुत मुश्किल दौर से गुजरते देखा है। और इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा, ‘क्यों न मैं खुद हीरो बन जाऊं?’ ताकि मेरे परिवार को फिल्में बनाने के लिए बाहर न जाना पड़े। मुझे काम में पूरी तरह डूबने के लिए हमेशा एक भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है। और यहां मुझे अपने पिता को यह साबित करने की चाहत थी कि मैं एक हीरो बन सकता हूं। मैंने उन्हें मुश्किल दौर से गुजरते देखा था, और फिल्म निर्माण एक ऐसा काम है जिसमें कोई सराहना नहीं मिलती। एक फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा काम है और दुर्भाग्य से, उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। तो यही मेरे लिए सफल होने का प्रेरणास्रोत बन गया।”

अपनी एक फिल्म, ‘ईश्वर’ पर चर्चा करते हुए, उन्होंने रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन के अभिनय को एक बड़ी प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा, “मुझे वह फिल्म और डस्टिन हॉफमैन का अभिनय बहुत पसंद आया। वह एक शानदार भूमिका थी, और मैं हमेशा से एक दिन वैसा ही किरदार निभाना चाहता था। वह बेमिसाल थे; अविश्वसनीय। उन्होंने उस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। तो वही मेरी प्रेरणा थे।”