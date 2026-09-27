बॉलीवुड में मेहमान नवाजी के मामले में कपूर खानदान का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। हर वो शख्स जो उनसे जुड़ा है या उनसे मिल चुका है, वो कपूर खानदान की इस मामले में तारीफ जरूर करते है।

अब अनिल कपूर ने अपने नए शो इंडिया के टॉप 1 % में राज कपूर की मां कृष्णा कपूर से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कृष्णा कपूर उनके लिए मां जैसी थीं और उनके घर से कोई भी बिना खाना खाए वापस नहीं जाता था।

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शो में कंटेस्टेंट निशांत ने बताया कि अगर वह 1 करोड़ रुपये जीतते हैं, तो सबसे पहले अपना होम लोन चुकाएंगे और फिर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। उन्होंने कहा, “मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है।” निशांत की यह बात सुनकर अनिल कपूर को कृष्णा कपूर की याद आ गई। अनिल कपूर उन्हें अपनी मां के समान मानते थे। अनिल बताते हैं कि उनकी मां और कृष्णा कपूर बहुत अच्छी दोस्त थीं।

अनिल कपूर ने कहा, “कृष्णा आंटी मेरी मां की सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह मेरे लिए मां जैसी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बेहतर होस्ट नहीं देखा। वह बड़े प्यार और खुले दिल से सबको खाना खिलाती थीं। मुझे लगता है कि दूसरों को खिलाने में जो खुशी है, वो शायद खाना खाने में भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है।”

कपूर खानदान के इस अंदाज के बारे में कई स्टार्स बात करते दिखाई दिए है। अनिल कपूर का शो लोकप्रिय ब्रिटिश गेम शो द 1% क्लब का भारतीय एडिशन है। यह शो 19 सितंबर स्टारप्लस और जियो हॉटस्टार पर दर्शकों को देखने मिल रहा है।

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यह सिर्फ सामान्य ज्ञान का क्विज नहीं है। यह एक ऐसा गेम शो है, जिसमें बुद्धि, तर्क और कॉमन समझ की परीक्षा होगी। इसमें 100 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे और सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपये तक की इनामी राशि जीतने का मौका पाएंगे।