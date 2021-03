‘मैं तेरा हाथ उखाड़ लूंगा..’ जब सेट पर बेकाबू हो गए थे अनिल कपूर! को-स्टार का सच में दबा दिया था गला

अपने जमाने के सुपरहिट एक्टर अनिल कपूर आज भी फिट और हिट हैं। वह आज भी अपने काम को बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। अनिल कपूर अपने फिल्मी किरदारों में इस कदर घुस जाते हैं कि कई बार वह भूल जाते हैं कि वह अपने कैरेक्टर में हैं। ऐसा ही एक वाक्या फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ के दौरान हुआ था। अनिल कपूर फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह के पिता की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के अंत में वह एक बेहद प्रोटेक्टिव पिता बन कर उभरते दिखाई देते हैं।

अनिल कपूर ने एक वीडियो के जरिये ज़ोया अख्तर की फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ के एक सीन का जिक्र किया। इस सीन में अनिल कपूर को राहुल बोस पर गुस्सा जाहिर करना था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि अनिल कपूर ने सच में राहुल बोस का गला घोट ना शुरू कर दिया। बता दें कि ज़ोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ‘टाइगर बेबी फिल्मस’ ने ऑफ द रिकॉर्ड एक यूट्यूब सिरीज़ चलाई है, जहां कलाकार इस बैनर तले बनी फिल्म के कुछ विशेष सीन की शूटिंग से संबंधित अनुभव शेयर करते हैं।

प्रियंका चोपड़ा के पिता के किरदार में थे अनिल कपूर

अनिल कपूर ‘दिल धड़कने दो’ के उस सीन के बारें में अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें राहुल बोस, प्रियंका चोपड़ा, शेफाली शाह, रणवीर सिंह और जरीना वहाब होते हैं। यह सीन आयशा (प्रियंका) और मानव (राहुल) की विवाह संबंधी परेशानियों पर केंद्रित है। जिसपर इनके परिवार वाले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं।

