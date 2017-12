‘रेस 3’ के सेट पर जश्न का माहौल, क्रिसमस के साथ मनाया अनिल कपूर और सलमान खान का बर्थडे?

सलमान खान और अनिल कपूर जल्द ही फिल्म ‘रेस 3’ में नजर आएंगे। इसके चलते कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी से हुई। 24 दिसंबर को अनिल कपूर का बर्थडे था। वहीं अब सलमान का बर्थडे 27 दिसंबर को आने वाला है। वहीं बीच में यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी था। इसके चलते ‘रेस 3’ के सेट पर अनिल और सलमान ने केट कटिंग की।

ये तस्वीर अनिल कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। अनिल ने इस पोस्ट के साथ तस्वीर को कैप्शन दिया, ‘कौन कहता है कि सेट्स में बर्थडे बोरिंग होते हैं। मेरा बर्थडे एक्स्ट्रा स्पेशल रहा। शुक्रिया सभी को इतना प्यार देने के लिए।’ बता दें, अनिल हाल ही में 61 साल के हुए हैं। वहीं सलमान इस बर्थडे पर 52 के हो जाएंगे। दोनों स्टार्स एक बार फिर से ‘रेस 3’ में नजर आएंगे। अनिल और सलमान पहले भी साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं।

Who says an on-set birthday has to be boring?! My Birthday was made extra special by the @SKFonline & @tipsofficial teams! Thank you all for your love & wishes! pic.twitter.com/R246bYoYpM

