Anil Kapoor: फिल्मी एक्टर्स की जिंदगी आम लोगों को काफी भाती ही। उनकी ग्लैमरस लाइफ से हर कोई प्रभावित होता है। ऐसे में इन सितारों की एक भारी फैन फॉलोइंग तैयार हो जाती है जो उनके लिए कुछ कर गुजरने से गुरेज नहीं खाते। ऐसा ही कुछ मशहूर एक्टर अनिल कपूर के साथ हुआ है। दरअसल अनिल कपूर के एक फैन ने उनके द्वारा साइन किया हुआ 30 साल पुराने लेटर के साथ मुंबई स्थित उनके घर पहुंचा। इस खत को देख अनिल कपूर के दिल में कितना प्यार उमड़ा, इसका जिक्र उन्होंने अपने एक ट्वीट में किया है। और उनके इस ट्वीट पर वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी कमेंट किया है लेकिन मजे ले लिया है।

अनिल कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल (Anil Kapoor Twitter) से एक तस्वीर साझा की है जिसमें वह अपने हाथ में काफी पुराना खत लिए नजर आ रहे हैं। खत कितना पुराना है यह बात भी अनिल कपूर ने लिखी है। उनके मुताबिक फैन ने जो लेटर दिया है वह 30 साल पुरानी है। लेटर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अनिल कपूर ने लिखा-‘डिजिटल कमेंट्स से भरी इस दुनिया में, एक मेरा फैन मेरे लिए 30 साल पुराना हाथों से लिखा खत लेकर आया, जिस पर मैंने रिप्लाई किया था… थैंक्यू इस प्यार के लिए।’

And he managed to decipher your writing https://t.co/iaiTAUQg1f

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) November 3, 2019