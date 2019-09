Tik Tok वीडियो वायरल होने पर हुआ गिरफ्तार, राजकोट के शख्स ने जलाई थी अपनी ही कार

Rajkot Man Set Fire Car Share Video On Tik Tok: राजकोट का एक अलहदा ही मामला सामने आ रहा है। यहां एक शख्स ने अपनी कार से परेशान होकर बीच सड़क पर ही उसे जला दिया। जब शख्स अपनी कार जला रहा था उसका एक दोस्त इसका वीडियो शूट कर रहा था। टिक टॉक पर वीडियो के वायरल होने के बाद दोनों को ही पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। दरअसल इंद्रजीत नाम का एक शख्स अपनी कार पर उस समय गुस्सा आ गया जब उसका सेल्फ काम नहीं कर रहा था। कार में पेट्रोल डलवाने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। बाद फिर उसे इतना गुस्सा आया कि गैराज ले जाने के बजाय उसने बीच सड़क पर ही उसे आग के हवाले कर दिया।

वहीं राजकोट के एसपी एएन राठौड़ के मुताबिक कार की बैटरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी कार को जला दिया। पुलिस की मानें तो इंद्रजीत को गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि कार की सेल काम नहीं कर रही थी कि उसने फिर कार पर पेट्रोल डलवाया। इस दौरान उसका दोस्त वाकये का वीडियो रिकॉर्ड किया और यहां वीडियो-शेयरिंग ऐप टिक्कॉक पर इसे वायरल कर दिया। देखिए वीडियो–

Check out this person setting his jeep on fire for a tik tok video in Rajkot.. Hope there’s some action. Let’s make him more famous.. @hvgoenka pic.twitter.com/eO5HgfilSq

— Dinesh Joshi. (@dineshjoshi70) September 3, 2019