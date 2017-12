Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 7: एक हफ्ते में सलमान-कैटरीना की जोड़ी ने कमाए 200 करोड़ रुपए

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। केवल 6 दिनों में फिल्म 20 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है। जिसकी वजह से यह साल 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। भाईजान को पर्दे पर देखने के लिए उनके दर्शक कितने बेताब थे इसका अंदाजा कमाई के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इसके अलावा पांच सालों बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को देखने के लिए भी दर्शक सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। दोनों स्टार्स ने फिल्म में जबर्दस्त एक्शन किया है।

सलमान खान के फैंस उन्हें एक्शन अवतार में देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के आंकड़ों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- टाइगर जिंदा है एक घोड़े की रेस बन गई है। लगातार अच्छी कमाई कर रही है। शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़, मंगलवार को 21.60 करोड़ और बुधवार को 17.55 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की अबतक की कुल कमाई 190.62 करोड़ रुपए हो चुकी है।

#TigerZindaHai is a ONE-HORSE RACE… Continues its DREAM RUN… All set to cruise past ₹ 200 cr mark today [Thu]… Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr, Wed 17.55 cr. Total: ₹ 190.62 cr. India biz. #TZH

