‘अंधाधुन’ के म्यूजिक डायरेक्टर का ‘अपहरण’, आयुष्मान खुराना ने शेयर किया वीडियो

अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री राधिका आप्टे पहली बार फिल्म ‘अंधाधुन’ में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन जाने-माने डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने किया है। ‘अंधाधुन’ के म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर रफ्तार हैं। हालांकि ‘अंधाधुन’ के टाइटल ट्रैक के रिलीज से पहले ही फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर का अपहरण कर लिया है। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि गाने के टाइटल ट्रैक के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने एक वीडियो बनाया है। जिसमें दिखाया जाता है कि रफ्तार को बांध कर रखा गया है। इस वीडियो को आयुष्मान खुराना ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से साझा किया है।

एक्टर ने वीडियो के संग कैप्शन लिखा- ‘रफ्तार का अपहरण। ‘अंधाधुन’ के टाइटल ट्रैक के रिलीज होने से कुछ वक्त पहले। उन्हें छुड़ाने के लिए @Viacom18Movies पर जाइए और गाने को भी अनलॉक करिए।’ रफ्तार वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं- ‘ओ, हैल्लो मुझे क्यों उठा लाए, मैंने तो लिखा है, कंपोज किया है, बहुत कुछ किया है। मैं पहली बार गा भी रहा हूं। लोगों को सुनने दो पता तो चले लोगों को रफ्तार गाता भी है। अरे मुझे क्यों उठा लाए, निर्माता को उठाओ। छोड़ दो प्रभु।’

.@raftaarmusic KIDNAPPED, just before the release of the #AndhaDhun title track. Go to @Viacom18Movies to release him & unlock the song… #Tabu @radhika_apte #SriramRaghavan @manavvij @ItsAmitTrivedi @MatchboxPix @zeemusiccompany @AndhaDhunFilm pic.twitter.com/Qp4JNN8fIx

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) September 5, 2018