90 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं, जिन्हें रिलीज के समय दर्शकों का ज्यादा प्यार नहीं मिला। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद पर खरी नहीं उतरीं तो कुछ ने कुछ को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। हालांकि समय के साथ इन फिल्मों की कहानी, किरदार और संगीत लोगों को पसंद आने लगा। टीवी, यूट्यब और बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी इन फिल्मों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। आज इनमें से कई फिल्में कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं।

अंदाज अपना अपना

राजकुमार संतोषी की 1994 में आई फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ में आमिर खान और सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि, समय के साथ फिल्म के मजेदार किरदार और डायलॉग लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। अमर, प्रेम और क्राइम मास्टर गोगो जैसे किरदार आज भी याद किए जाते हैं। बाद में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

कभी हां कभी ना

शाहरुख खान की 1994 में आई ‘कभी हां कभी ना’ आज उनकी सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में शामिल है। फिल्म में शाहरुख ने सुनील नाम के एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था, जो प्यार में नाकाम होता है। रिलीज के समय फिल्म को बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में दर्शकों ने इसकी सादगी और शाहरुख के अभिनय को खूब पसंद किया। आज यह फिल्म 90s की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।

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खामोशी: द म्यूजिकल

संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ 1996 में रिलीज हुई थी। नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला और सलमान खान की इस फिल्म को रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली। हालांकि, फिल्म की कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय को बाद में काफी सराहा गया। समय के साथ यह फिल्म भंसाली की खास फिल्मों में शामिल हो गई।

माचिस

गुलजार की फिल्म ‘माचिस’ 1996 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी पंजाब में आतंकवाद के दौर और उसके असर पर आधारित थी। यह आम मसाला फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। रिलीज के समय फिल्म को सीमित दर्शक मिले, लेकिन बाद में इसे गंभीर और महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाने लगा। फिल्म के गाने भी आज तक लोगों को याद हैं।

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इस रात की सुबह नहीं

सुधीर मिश्रा की ‘इस रात की सुबह नहीं’ 1996 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक रात के दौरान मुंबई में अलग-अलग लोगों की जिंदगी से जुड़ती है। रिलीज के समय यह फिल्म बड़े दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि, बाद में फिल्म प्रेमियों के बीच इसे एक बेहतरीन और अलग तरह की फिल्म के तौर पर पहचान मिली।

संघर्ष

अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा की ‘संघर्ष’ 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आशुतोष राणा के खतरनाक विलेन लज्जा शंकर पांडे के किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। आज भी 90s की फिल्मों के चर्चे में ‘संघर्ष’ और उसका विलेन अक्सर याद किया जाता है।