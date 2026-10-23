एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी छुट्टियों की एक झलक फैंस के साथ शेयर की है। इन तस्वीरों में हैरानी की बात ये है कि अनन्या के साथ अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया को देखा गया। आरव शोबिज की दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से उन्हें एक्ट्रेस के साथ देख फैंस हैरान हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी एक फोटो को शेयर किया। दोनों केक के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में अनन्या पांडे और आरव एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे की ओर छोटे-छोटे बेक्ड ट्रीट्स दिखाते हुए पोज दे रहे हैं। यह तस्वीर उनके एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसे बाद में अनन्या ने भी रीपोस्ट किया। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था, ‘दोस्तों, मेरी बेकिंग को मंजूरी मिल गई है।’ इस तस्वीर के सामने आने के बाद फैंस के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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अक्षय के बेटे को नहीं पसंद लाइमलाइट में रहना

बॉलीवुड के चर्चित परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आरव आमतौर पर पब्लिक अपीयरेंस और मीडिया की नजरों से दूर रहना पसंद करते हैं। फिल्मी सितारों के कई बच्चों की तरह आरव को फिल्मी दुनिया में ज्यादा नहीं देखा जाता है। आरव ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी है और मनोरंजन जगत में कदम रखने से भी परहेज किया है। अक्षय ने भी बताया है कि उनके बेटे को इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना है।

आरव रहते हैं इंडस्ट्री से दूर

वह कभी-कभी अपने परिवार के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, लेकिन आमतौर पर सेलिब्रिटी खबरों से दूर रहते हैं और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर भी कम ही साझा करते हैं। ऐसे में उनके अनन्या पांडे के साथ दिखने पर फैंस का ध्यान इस पर जा रहा है।

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‘कॉल मी बे’ का दूसरा सीजन

अनन्या एक बार फिर ‘कॉल मी बे’ के दूसरे सीजन में बेला बे चौधरी के किरदार में नजर आएंगी। इस सीजन में अभिनेत्री श्रुति हासन भी शामिल होंगी, हालांकि उनके किरदार और नए सीजन की कहानी को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीरीज की पहली झलक जर्मनी में आयोजित प्राइम वीडियो के ‘ऑब्सेस्ड रिट्रीट’ इवेंट के दौरान साझा की गई, जहां अनन्या भी मौजूद थीं।