Ananya Panday कजिन Alanna Pandey की शादी के लिए हैं तैयार, वेडिंग पिक्चर्स और वीडियो वायरल

अनन्या पांडे की चचेरी बहन अलाना पांडे 16 मार्च को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और फिल्म निर्माता इवोर मैकक्रे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।

Ananya Pandey कजिन Alanna Pandey की शादी में पहुंची (Photo: Varinder Chawla)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram