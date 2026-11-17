फिल्म इंडस्ट्री खासकर हिंदी सिनेमा में लंबे समय से स्टार किड्स की मौजूदगी और नेपोटिज्म को लेकर बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नेपोटिज्म गलत नहीं है, क्योंकि आखिर में फिल्म चलेगी या नहीं, यह दर्शक ही तय करते हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री पर कुछ खास परिवारों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच अभिनेत्री अनन्या पांडे ने माना कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने परिवार की वजह से मिले फायदों को झुठलाना सही नहीं है।

24वें हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में नेपोटिज्म पर अपनी राय रखते हुए अनन्या पांडे ने कहा कि अपनी पहचान और परिवार से मिले विशेषाधिकारों को स्वीकार करने से बचा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह चंकी पांडे की बेटी होने पर गर्व महसूस करती हैं।

अनन्या पांडे अभिनेता चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे की बड़ी बेटी हैं। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने साल 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया था।

अब नेपोटिज्म और अपने पिता के बारे में बात करते हुए अनन्या ने कहा, “मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा नाम चंकी पांडे से जुड़ा न हो। इसलिए मैं इस रिश्ते को किसी नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना चाहती। लोग मेरे बारे में चाहे जो सोचें, लेकिन मैं हर सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे अपना सपना जीने का मौका मिल रहा है। मैं खुशकिस्मत हूं और मुझे कई विशेषाधिकार मिले हैं।”

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नेपोटिज्म पर 2019 में दिए बयान से हुआ था विवाद

अनन्या पांडे पहले भी नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय रख चुकी हैं, लेकिन उनके सभी बयानों को लोगों की सराहना नहीं मिली। दरअसल, साल 2019 में नेपोटिज्म पर दिए गए एक बयान को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

सीएनएन-न्यूज 18 की ओर से आयोजित बॉलीवुड के नए कलाकारों की एक राउंडटेबल चर्चा में अनन्या ने कहा था कि लोगों को लगता है कि स्टार किड्स की जिंदगी आसान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके पिता चंकी पांडे ने कभी धर्मा प्रोडक्शंस की किसी फिल्म में काम नहीं किया और न ही उन्हें करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ में बुलाया गया।

इस चर्चा में अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी भी मौजूद थे। उन्होंने नेपोटिज्म पर अपनी बात रखते हुए कहा था, “जहां हमारे सपने पूरे होते हैं, वहीं से स्टार किड्स का असली संघर्ष शुरू होता है।” इसके बाद अनन्या के बयान की काफी आलोचना हुई थी, जबकि सिद्धांत चतुर्वेदी की बात को लोगों ने खूब सराहा था।

पिछले साल मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने इस घटना को अनन्या की जिंदगी का अहम मोड़ बताया था। उनका मानना था कि इस घटना ने अभिनेत्री को अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया। द जगरनॉट को दिए इंटरव्यू में अनुराग ने कहा था, “मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को काफी व्यक्तिगत तौर पर लिया था। उनके अंदर कुछ ऐसा हुआ, जिससे वह बदल गईं। उस घटना के बाद उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला।”