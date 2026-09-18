भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुना गया है। पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, कन्नड़ समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाने वाले अनंत नाग ने 1973 में फिल्मों में कदम रखा था और अब तक वो 300 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि, दादासाहेब फाल्के सम्मान के ऐलान के बीच उन्होंने फिल्मों में आगे काम नहीं करने की इच्छा जाहिर की है।

थिएटर से शुरू हुआ था अनंत की एक्टिंग का सफर

अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुंबई में थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और कन्नड़, कोंकणी और मराठी नाटकों में भी काम किया।

अनंत नाग ने थिएटर के दौरान सत्यदेव दुबे, गिरीश कर्नाड और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों और निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के थिएटर से एक्टिंग की शुरुआत की थी। उनके लिए अभिनय सिर्फ काम नहीं था। उनका मानना था कि किसी किरदार को निभाते समय वह कुछ देर के लिए अपनी असल जिंदगी से दूर होकर उस किरदार की दुनिया में जी सकते थे।

1973 में फिल्मों में रखा कदम

अनंत नाग ने 1973 में कन्नड़ फिल्म ‘संकल्प’ से फिल्मों में कदम रखा। इसी दौरान उन्होंने श्याम बेनेगल की मशहूर फिल्म ‘अंकुर’ में भी काम किया। यह फिल्म भारतीय समानांतर सिनेमा की चर्चित फिल्मों में शामिल है और इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी सम्मान मिला था।

इसके बाद अनंत नाग ने कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ अलग तरह की फिल्मों में भी काम किया। यही वजह है कि उनका फिल्मी करियर किसी एक तरह की फिल्मों तक सीमित नहीं रहा।

300 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रहे अनंत

पांच दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में अनंत नाग ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ भाषा की हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया।

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कन्नड़ सिनेमा में उनकी चर्चित फिल्मों में ‘बयालु दारी’, ‘कन्नेश्वरा रामा’, ‘ना निन्ना बिडालारे’, ‘चंदनदा गोम्बे’, ‘बेंकिया बाले’, ‘हेंडथिगे हेलबेडी’, ‘गणेशना मडुवे’, ‘गौरी गणेशा’ और ‘मुंगारू माले’ जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। श्याम बेनेगल की ‘अंकुर’ के अलावा वह ‘मंथन’, ‘उत्सव’ और ‘रात’ जैसी फिल्मों में नजर आए।

‘मालगुडी डेज’ ने घर-घर दिलवाई पहचान

फिल्मों के अलावा अनंत नाग को टीवी की लोकप्रिय सीरीज ‘मालगुडी डेज’ के लिए भी याद किया जाता है। आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित इस सीरीज ने उन्हें टीवी दर्शकों के बीच भी खास पहचान दिलाई।

बाद के सालों में भी अनंत नाग फिल्मों में लगातार नजर आते रहे। नई पीढ़ी के दर्शकों ने उन्हें ‘KGF’ फ्रेंचाइजी में आनंद इंगालगी के किरदार में देखा। इस रोल के जरिए वह आज के युवा दर्शकों के बीच भी काफी लोकप्रिय हुए।

फिल्मफेयर अवॉर्ड समेत ये सम्मान कर चुके हैं अपने नाम

अनंत नाग को उनके लंबे करियर में कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पांच कर्नाटक स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स मिल चुके हैं। इसके अलावा वह पांच फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें कर्नाटक का राज्योत्सव अवॉर्ड और राज्य का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिला है।

पद्म भूषण अवॉर्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं अनंत

साल 2025 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अब उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में शामिल दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

दादासाहेब फाल्के सम्मान के बाद एक्टिंग से दूरी

दिलचस्प बात यह है कि जिस समय अनंत नाग को उनके पांच दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के सम्मान देने का ऐलान हुआ, उसी दौरान उन्होंने फिल्मों में आगे काम करने को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह अब एक्टिंग नहीं करना चाहते।

एनडी टीवी को दिए इंटरव्यू में अनंत ने बताया कि एक्टिंग से दूर होने का उनका फैसला सेहत से जुड़ा नहीं है। अभिनेता ने कहा, “मुझे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है।” अनंत नाग ने फिल्मों में काम न करने के पीछे स्क्रिप्ट और कंटेंट में आए बदलाव को वजह बताया है। उनके मुताबिक भारतीय सिनेमा की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और अब जो कंटेंट है वो उन्हें पहले जैसा आकर्षित नहीं करता।

अनंत नाग ने बताया कि 2021-22 में उन्होंने पांच फिल्मों में काम किया था। उन्होंने इन सभी फिल्मों के लिए पूरी मेहनत की और युवा फिल्ममेकर्स को अपने सुझाव भी दिए। लेकिन फिल्मों के नतीजे से वह खुश नहीं थे।

उन्होंने कहा, “जब मैं शूटिंग करता हूं तो अपने काम से संतुष्ट रहता हूं। लेकिन इसके बाद पर्दे के पीछे क्या होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं होती। आखिर में वे पांचों फिल्में फ्लॉप हो गईं।”

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इन फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद अनंत नाग ने एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, “सभी पांच फिल्में असफल रहीं। मैंने सोचा, बस बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं करूंगा।”

आज के सिनेमा में बदलाव से खुश नहीं अनंत नाग

अनंत नाग ने आज की फिल्मों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब कई फिल्ममेकर्स का ध्यान फिल्म की कहानी और दर्शकों से ज्यादा अपने ईगो और पैसों पर है। उन्होंने फिल्मों की 1000 करोड़, 2000 करोड़ और 5000 करोड़ रुपये की कमाई के दावों पर भी सवाल उठाया। अनंत नाग ने पूछा कि अगर फिल्में इतनी कमाई कर रही हैं तो फिर निर्माता आर्थिक परेशानी में क्यों आ रहे हैं?

उनके मुताबिक, फिल्म बनाते समय उसकी क्वालिटी के साथ-साथ निर्माता के आर्थिक हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आज के किसी निर्देशक के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, “कोई नहीं है। कोई नहीं है। यही दुखद बात है।”

पांच दशक के करियर से भी खुश नहीं हैं अनंत नाग

करीब पांच दशक लंबे अपने फिल्मी करियर को याद करते हुए अनंत नाग ने कहा कि वह अपने करियर के अंत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, “करियर के अंत में मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे नहीं पता था कि इसका अंत इस तरह होगा।”