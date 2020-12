महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर बेहद एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अपने मनाली के रिजॉर्ट की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है और लिखा है कि इन तस्वीरों को देख मन ललचा गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आंनद महिंद्रा का मनाली स्थित व्हाइट मीडोज रिजॉर्ट (White Meadows Resort) मौसम की पहली बर्फबारी में पूरी तरह से सफेद हो गया है और सब जगह बस बर्फ ही बर्फ पड़ी है।

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘मनाली के हमारे घर, व्हाइट मीडोज रिजॉर्ट पर पड़ी पहले बर्फ की जी ललचाने वाली तस्वीरें आज सुबह महिंद्रा क्लब के एमडी कविंदर सिंह ने भेजी। ओह! अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं थार (महिंद्रा की गाड़ी) में बैठकर उत्तर की खुली सड़कों पर निकल जाऊं।’ उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीर को देख उनके फैन्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एम त्यागी ने आनंद महिंद्रा की जवाब दिया, ‘श्रीमान आनंद महिंद्रा जी, इस तरह के मनमोहक दृश्य दिखकर में को विचलित मत कीजिए। क्योंकि हमारे पास महिंद्रा थार नहीं है। अगर हो सके तो क्लब महिंद्रा की ओर से एक और बुकिंग करा दीजिएगा तो हमें भी यह मनमोहक दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।’

What tantalising images shared this morning by @singhkavinder MD of @clubmahindra The first snow at our White Meadows Resort, Manali. Oh man, now I really do feel like hopping into a Thar & hitting the open road to the North.. pic.twitter.com/qfWZcIwFfN

— anand mahindra (@anandmahindra) December 12, 2020