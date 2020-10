आंनद महिंद्रा का ट्विटर पर चल रहा कैप्शन कॉम्पटीशन एक अलग ही क्रिएटिविटी लेवल पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें डीटीएच की छतरी पर एक बंदर बड़े आराम से बैठ हुआ है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘ऐसे समय में, मैं अपने अगले कैप्शन कॉम्पटीशन के लिए इस तस्वीर से बेहतर कुछ और नहीं सोच सकता। हमेशा की तरह, हम दो विजेताओं की तलाश करेंगे एक हिंदी और एक अंग्रेज़ी में। इस बार भी विजेताओं को महिंद्रा के स्मॉल स्केल मॉडल गिफ्ट किए जाएंगे। समय कम है… सभी उत्तर आज दो बजे से पहले आ जाने चाहिए।’

उनके इस कैप्शन कॉम्पटीशन को लेकर लोग बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं और तस्वीर को अपना मजेदार कैप्शन दे रहें हैं। आईएएस अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने भी महिंद्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘साफ आया क्या? और घुमाऊं?’ एक दूसरे यूज़र रतन कुमार अग्रवाल ने लिखा, ‘ टीआरपी के अंधे खेल को बंद करो नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक होना फिक्स है।’ रामेंद्र राज के एक यूज़र ने तस्वीर को कैप्शन दिया, ‘ समाचार चैनलों में आभासी बंदरों को उछल कूद करते देखने से अच्छा है कि आप वास्तविक बंदरों को फ्री में देखें।’

जितेन्द्र कुमार के ट्विटर यूज़र ने व्यंग की शैली में लिखा, ‘ हमारे देश में ना इकॉनमी ना जॉब ना महिला सुरक्षा लेकिन इस मंदी में भी हम तो मंकी का सर्कस दिखाएंगे।’ एक यूज़र लिखते हैं, ‘ प्रेरणा.. पीछे सहारा देने वाला मजबूत हो और हमें गिरने ना दे तो एक दिन इंसान उपर उठ ही जाता है फिर दुनिया को ही नहीं, एक दिन खुद को भी अपने ऊपर आश्चर्य होता है।’ सुमन आनंद नाम से एक यूज़र ने लिखा, ‘ गांधी जी का चौथा बंदर सत्याग्रह करते हुए: आज से फेक न्यूज़ नहीं चलने दूंगा!’

प्रशांत राज नाम के यूज़र ने लिखा, ‘बस देखने वालों की नजर में अंतर है, वरना जानवर आज के इंसान से बेहतर है।’ पिंकू शुक्ला नाम के यूज़र लिखते हैं, ‘ आज अपुन डीटीएच का टीआरपी नाप डालेगा बाप,..!’

In times like these, I can’t think of a better pic for my next caption competition. As always, will look for 2 winners: in Hindi and in English. Again, winners receive scale models of a Mahindra vehicle..Short deadline; all answers to be submitted before 2pm IST 11th October pic.twitter.com/fv6qdcejOl

— anand mahindra (@anandmahindra) October 10, 2020