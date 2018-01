Watch: Amrita Arora celebrates her 40th birthday; cuts a cake with her close friends! @pinkvilla . . #amritaarora #happybirthday #celebrations #fun #party #goa #friends #kareenakapoorkhan #bebo #kareenakapoor #saifalikhan #karismakapoor #malaikaaorakhan #actress #star #birthdaycake #birthdayfun #pinkvila

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla) on Jan 30, 2018 at 12:07pm PST