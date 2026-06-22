बॉलीवुड में खौफनाक विलेन की बात हो और अमरीश पुरी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ‘मिस्टर इंडिया’ के मोगैंबो से लेकर कई यादगार किरदारों तक, अमरीश पुरी ने अपनी दमदार आवाज और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन पर्दे पर खलनायक की छवि रखने वाले अमरीश पुरी की निजी जिंदगी बेहद सादगी, प्यार और समर्पण से भरी हुई थी।

आज अमरीश पुरी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी जिंदगी के उस दौर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम ही लोगों को पता होगा। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी और उनकी पत्नी उर्मिला दिवेकर की प्रेम कहानी की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी।

बीमा कंपनी में हुई थी पहली मुलाकात

फिल्मों में आने से पहले अमरीश पुरी मुंबई में एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। हालांकि उनकी राह इतनी आसान नहीं थी।

अमरीश पुरी पंजाबी परिवार से थे, जबकि उर्मिला दक्षिण भारतीय परिवार से आती थीं। उस दौर में अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों की शादी को परिवार आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते पर आपत्ति जताई, लेकिन अमरीश और उर्मिला अपने फैसले पर अडिग रहे। काफी समझाने और मनाने के बाद आखिरकार परिवारों ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी।

1957 में रचाई शादी

लंबे संघर्ष और परिवार की मंजूरी मिलने के बाद अमरीश पुरी और उर्मिला दिवेकर ने वर्ष 1957 में शादी कर ली। यह रिश्ता केवल पति-पत्नी का नहीं, बल्कि जीवन के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ निभाने वाली साझेदारी का उदाहरण बन गया।

संघर्ष के दिनों में पत्नी बनीं सबसे बड़ी ताकत

आज भले ही अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में गिने जाते हैं, लेकिन सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली थी। फिल्मों में पहचान बनाने से पहले उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। बताया जाता है कि उन्हें बड़ी सफलता 40 साल की उम्र के बाद मिली।

इन मुश्किल वर्षों में उर्मिला ने उनका हर कदम पर साथ दिया। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उन्होंने अतिरिक्त काम किया और घर को मजबूती से संभाले रखा। जब अमरीश अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने में जुटे थे, तब उर्मिला परिवार की मजबूत नींव बनी रहीं।

पत्नी के लिए दिल में था खास सम्मान

पर्दे पर भले ही अमरीश पुरी का व्यक्तित्व बेहद सख्त और डरावना दिखाई देता था, लेकिन असल जिंदगी में वे एक समर्पित पति और पारिवारिक व्यक्ति थे। वे अक्सर अपनी पत्नी के योगदान का जिक्र करते थे और उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत मानते थे।

उनसे जुड़ी एक बात बेहद मशहूर है, जो थी- “मैं हीरो बनूं या न बनूं, लेकिन इस घर की हीरो तो मेरी बीवी ही है।” यह बात उनके रिश्ते की गहराई और पत्नी के प्रति सम्मान को दर्शाती है।

दो बच्चों के माता-पिता बने

अमरीश पुरी और उर्मिला ने मिलकर अपने परिवार को खूबसूरती से संवाराया। उनके दो बच्चे हैं— बेटा राजीव (राज) पुरी और बेटी नम्रता पुरी। परिवार हमेशा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा और व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद वे अपने परिवार के लिए समय निकालते थे।

आखिरी सांस तक साथ रहीं उर्मिला

करीब पांच दशकों से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद भी उनके रिश्ते में वही अपनापन और सम्मान बना रहा। उर्मिला दिवेकर अमरीश पुरी के जीवन के अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का निधन हो गया, लेकिन उनकी और उर्मिला की प्रेम कहानी आज भी सच्चे प्यार, भरोसे और साझेदारी की मिसाल मानी जाती है।

अमरीश पुरी की सफलता के पीछे उनकी प्रतिभा जितनी महत्वपूर्ण थी, उतना ही महत्वपूर्ण उनकी पत्नी उर्मिला का अटूट विश्वास और समर्थन भी था। यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक प्रेम कहानियों में गिनी जाती है।