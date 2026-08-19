Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के साथ अपने रिश्ते की खबरों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। उनके रिश्ते पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। दोनों की पर्दे पर साथ में कैमिस्ट्री साफ दिखाई देती है और साथ ही निजी जीवन में नजदीकियां भी सुर्खियों में रहती हैं। हील हा में शो के दौरान जब उनके कुछ कड़े सवाल किए गए तो एक्ट्रेस तिलमिलाती दिखाई दीं।

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आम्रपाली और निरहुआ के रिश्ते पर सवाल

भोजपुरी सिनेमा के एक्टर्स आम्रपाली और निरहुआ को जियो हॉटस्टार के रिएलिटी शो भोजपुरी बवाल में देखा जा रहा है। जहां उनसे बातचीत करने शुभांकर मिश्रा पहुंचे और आम्रपाली से कुछ तीखे सवाल करते दिखाई दिए।

एंकर ने सीधा उनसे सवाल करते हुए पूछा कि वह साफ तौर पर क्यों नहीं मान लेती हैं कि उनका और निरहुआ का रिश्ता है। इस सवाल पर एक्ट्रेस काफी भड़कती दिखीं और उन्होंने एंकर को चुप रहने की हिदायत दे दी।

आम्रपाली ने कहा- उनके बच्चे मेरे दोस्त हैं

शो के नए प्रोमो में शुभांकर मिश्रा आम्रपाली से पूछते हैं कि ‘दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आपके भैया हैं’, इस पर आम्रपाली कहती हैं ‘नहीं मेरे तो को-एक्टर हैं।’ एंकर पूछते हैं कि ‘खाली को-एक्टर हैं और कुछ नहीं हैं। आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हैं कि आप दोनों प्यार करते हो। आप उनके बच्चों का भी ध्यान रख लेती हैं, उनके स्कूल भी चले जाते हो।’ इस पर जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं- ‘बिल्कुल, उनके बच्चे मेरे दोस्त हैं।’

शुभांकर मिश्रा के तीखे सवाल

एंकर उनसे लगातार ये सवाल करते हैं कि ‘फिर आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हैं।’ तो उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए आम्रपाली बार बार यही कहती हैं कि क्या स्वीकार करना है। बातचीत गर्मा-गर्मी में बदल जाती है और शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि ‘यहीं स्वीकार कर लीजिए कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है उनसे, वो आप ही के साथ रहते हैं।’

इस पर गुस्से में जवाब देते हुए एक्ट्रेस कहती हैं कि उनके बारे में बात करने से पहले दो बार सोच लीजिए।

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आम्रपाली और निरहुआ की निजी जीवन में नजदीकियां

इस बातचीत का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही दोनों के रिश्ता एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आम्रपाली और निरहुआ दोनों को फिल्मों के अलावा कई बार अलग-अलग मौकों पर साथ देखा गया है।

अक्सर पब्लिक इवेंट्स में दोनों साथ में दिखाई देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आम्रपाली ने शादी नहीं की है और उन्होंने साफ कहा है कि उनका शादी का कोई इरादा भी नहीं है। निरहुआ शादीशुदा है और उनके दो बच्चें भी हैं।

पहले दे चुके हैं रिश्ते पर सफाई

आम्रपाली ने कई बार निरहुआ के साथ रिश्ते को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके बीच पेशेवर और दोस्ताना संबंध हैं और वह अपने परिवार के प्रति हर जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। शो भोजपूरी बवाल अगस्त 2026 में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ है। जिसमें आम्रपाली, निरहुआ, पवन सिंह, काजल राघवानी समेत कई भोजपुरी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं।