आम्रपाली दुबे इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई शानदार फिल्मों में काम किया और कई वायरल गानों का वह हिस्सा रही हैं। इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि वह बिग बॉस की वजह से भोजपुरी एक्ट्रेस बनी हैं। आम्रपाली दुबे ने ये भी बताया कि उन्हें निरहुआ के साथ भोजपुरी सिनेमा पहली फिल्म कैसे मिली।

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‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से कैसे जुड़ीं आम्रपाली दुबे

साल 2014 में आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ के साथ ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से डेब्यू किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने बताया कि वह बिग बॉस की वजह से भोजपुरी एक्ट्रेस बनी है। एक पुराना किस्सा साझा करते हुए आम्रपाली दुबे कहती हैं- “बिग बॉस सीजन 6 में आए थे दिनेश लाल यादव जी(निरहुआ), उसी सीजन में एक और थे संतोष शुक्ला जी। मैंने संतोष शुक्ला जी के साथ टेलीविजन में काम किया था। यहां दिनेश जी संतोष शुक्ला जी से बात करे रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहा हूं और मैं उसमें एक नए चेहरे को लाना चाहता हूं, जिसे हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे।”

आम्रपाली कहती हैं, “और वो निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए वह हीरोइन ढूंढ रहे थे। ये भगवान का स्क्रीनप्ले था, मैं हमेशा कहती हूं। बिग बॉस उस समय में मेरे लिए कास्टिंग एजेंसी बने, उन्होंने हम दोनों को मिलवाया। तो ऐसे निरहुआ हिंदुस्तानी बनी।”

आम्रपाली दुबे और निरहुआ की दोस्ती

सतीश जैन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आम्रपाली दुबे और निरहुआ पहली बार साथ नजर आए थे। उसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। दोनों एक्टर्स की फिल्मी दुनिया से अलग भी अच्छी दोस्ती है, दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। बिग बॉस 20 की शुरूआत में आम्रपाली दुबे के लिए वह शो में भी आए थे। सलमान खान के साथ उन्होंने स्टेज पर आम्रपाली दुबे के लिए सपोर्ट भी दिखाया।

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बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे की लड़ाई

बिग बॉस 20 के घर में आम्रपाली दुबे को पसंद किया जा रहा है। वह अपनी बात और बाकी घर के मु्द्दे साफतौर पर बुलंद तरीके से रखती नजर आ रही हैं। हाल ही में उनकी कैप्टनशिप टास्क में यंग डीएसए के साथ बहस भी देखी गई।