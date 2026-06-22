‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’, ‘डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे’ और ‘सरदार उधम’ जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता अमोल पाराशर पिछले लगभग 17 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। मूवी के साथ-साथ उन्होंने ओटीटी के लिए भी काम किया है। वह ‘टीवीएफ ट्रिपलिंग’, ‘इट हैपन्ड इन हांगकांग’, ‘होम’, ‘परछाईं’ और ‘ग्राम चिकित्सालय’ में नजर आ चुके हैं। अब हाल ही में उन्होंने स्क्रीन को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई चीजें शेयर की है।

जब लिया नौकरी छोड़ मुंबई में थिएटर करने का फैसला

इंटरव्यू के दौरान अमोल पाराशर ने बताया कि जब उन्होंने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने और पुणे की एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट फर्म की नौकरी छोड़ने के बाद मुंबई में थिएटर करने का फैसला किया, तो उनके परिवार को इस फैसले को स्वीकार करने में कुछ समय लगा।

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अपने 17 साल के सफर में लिए गए सबसे मुश्किल फैसले के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा, “अपना प्रोफेशन चुनना। बहुत से लोगों ने तो मुझे बेवकूफ ही मान लिया था। मिडिल-क्लास परिवार में आप पढ़ाई करते हैं और आईआईटी दिल्ली जाते हैं, जहां आपको डिग्री मिलती है और फिर नौकरी। फिर जिंदगी जीने का समय आता है, लेकिन तभी आप कहते हैं कि आप थिएटर करना चाहते हैं और मुंबई जाना चाहते हैं।

यह मेरे परिवार और जिस जगह से मैं आता हूं, वहां के लोगों के लिए बहुत अजीब बात थी। यहां तक कि मेरे माता-पिता ने महीनों तक किसी को नहीं बताया। उन्हें यह कहना बहुत अजीब लगता था कि मैंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई चला गया। इसमें शर्म की बात थी और इससे सवाल उठते थे, इसलिए लंबे समय तक उन्होंने मुझसे भी यही कहा कि मैं रिश्तेदारों से कहूं कि मैं पुणे में नौकरी कर रहा हूं।”

अमोल ने आगे कहा, “बेशक, जब आप टीवी पर विज्ञापनों में आते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी पहचान बनती है। लेकिन यह मुश्किल था। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पता था कि मेरे माता-पिता उस फैसले से परेशान थे। उन्हें हैरानी थी कि मैं इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर थिएटर क्यों जा रहा हूं, जहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा और यह सच भी था।

मुझे थिएटर से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं उसकी तलाश में भी नहीं था। उनका मतलब था पैसा, घर, गाड़ी वगैरह। लेकिन उस समय मैं वो सब नहीं चाहता था। मैं 20-22 साल का था और मैंने तय किया था कि जब मैंने यह रास्ता चुना है, तो घर से पैसे नहीं लूंगा।”

मुंबई में रहने के दौरान आई मुश्किलें

अमोल पाराशर ने मुंबई में रहने के दौरान आई मुश्किलों को भी याद किया। उन्होंने बताया, “यह फैसला लेना आसान नहीं होता। जब आप मुंबई आते हैं, तो दो महीने में ही असलियत का पता चल जाता है। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपको पता नहीं होता कि अगले महीने का किराया कैसे देंगे। आपको लगता है कि कहीं आप सड़क पर न आ जाएं। कभी-कभी, आपको ऑडिशन का अच्छा मौका मिलता है, लेकिन पहनने के लिए अच्छी शर्ट नहीं होती।

आप घर फोन करके यह बात कह भी नहीं सकते। उन दिनों और हालात में आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन उन मुश्किलों से गुजरकर और आज यहां पहुंचकर ही मैं वह बन पाया हूं जो मैं आज हूं और मैं उस अनुभव को किसी और चीज से नहीं बदलना चाहूंगा। जब आप अपनी शर्तों पर और अपनी मेहनत से ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, तो जिंदगी में उससे बेहतर कुछ नहीं होता। मैं इसका श्रेय कभी किसी और को नहीं दूंगा।”

अमोल ने लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “अकाउंट में 28 रुपये से 28 हजार रुपये तक का सफर मेरी खून-पसीने की कमाई से तय हुआ है। इसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है। वे मुश्किल दिन थे और वह फैसला भी मुश्किल था। मुझे खुशी है कि उसका नतीजा अच्छा निकला। अगर मैं नाकाम हो जाता, तो बाकी सब सही साबित होते और मुझे यही बात सुनाते। तो, हिम्मत और मेहनत तो है ही, लेकिन किस्मत का भी हाथ होता है।”

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